ИНЭУМ начал выпуск 3 новых моделей серверов на процессорах Эльбрус

ИНЭУМ (Институт электронных управляющих машин имени Брука) сообщил о начале продаж 3 новых моделей серверов собственной разработки на базе серийных 4-ядерных российских процессоров МЦСТ Эльбрус-4С (1891ВМ8Я) – «Эльбрус-4.4 ЦЭФ», «Эльбрус-4.4 БД» и «Эльбрус-4.1 ТС» - в корпусах BitBlaze (компания Промобит).

Каждая из перечисленных моделей продолжает модельный ряд серверов «Эльбрус-4.4», внедрение которого стартовало в 2015-2016 годах. При этом в моделях с индексом «4.4» используются 4 х 4 ядерных процессора «Эльбрус», а в «4.1» - 1 такой процессор. Все серверы ИНЭУМ предлагаются с предустановленной операционной системой «Эльбрус» (на ядре Linux). Машины сконфигурированы в зависимости от основных требований заказчиков:

Эльбрус-4.4 ЦЭФ предназначен для организации распределённых систем хранения данных (СХД) или отдельных серверов файлового хранения (NAS). Он оснащен 96 ГБ оперативной памяти с поддержкой коррекции ошибок (возможно увеличение до 192 ГБ). В комплект входит сетевая карта 10G Ethernet (2 порта). Дисковый контроллер (HBA) позволяет подключить до 12 дисков SATA/SAS 3.5" с горячей заменой. Ещё 3 диска SATA 3.5" можно подключить к контроллеру КПИ, встроенному в материнскую плату. Сервер оснащён дублированными блоками питания.

Кроме непосредственно операционной системы «Эльбрус», на сервере содержится базовое программное обеспечение «CEPH». Система CEPH позволяет строить объектную систему хранения данных распределённого типа и одновременно обеспечивать как файловый, так и блочный интерфейсы доступа. Встроенные в CEPH механизмы репликации данных обеспечивают высокую живучесть системы. При добавлении или удалении новых дисков или вычислительных узлов массив автоматически перестраивается с учётом изменений.

Эльбрус-4.4 БД оснащён 192 ГБ оперативной памяти с поддержкой коррекции ошибок (ECC). Сервер оснащен высокопроизводительным RAID-контроллером с модулем защиты кэш-памяти от незапланированного отключении питания. Поддерживается установка до 16 дисков SATA 3.0/SAS размером 2.5". В комплект входит сетевая карта 10G Ethernet (2 порта). Сервер оснащён дублированными блоками питания.

В комплектацию серверов Эльбрус-4.4 БД входит операционная система «Эльбрус», которая содержит базовое ПО, включающее систему управления баз данных PostgreSQL, оптимизированную под архитектуру микропроцессора Эльбрус. Возможна установка других систем управления баз данных, портированных на платформу Эльбрус.

Технологический сервер Эльбрус-4.1 ТС предназначен для организации мониторинга состояния IT-инфраструктуры предприятия или других нетребовательных к ресурсам задач. Сервер оснащен 24 ГБ оперативной памяти с поддержкой коррекции ошибок. Корпус высотой 2U предназначен для монтажа в телекоммуникационную стойку 19”. Имеется встроенный твердотельный диск ёмкостью 120 ГБайт и возможность установки до 3 дисков SATA 3,5’’. Сервер оснащён дублирующими блоками питания. Система охлаждения сервера практически бесшумная.

Добавим, что разработчики и производители российских СХД и серверов ожидают начала поставок 8- и 16-ядерных «Эльбрусов» следующих поколений с характеристиками в разы превышающими своих 4-ядерных предшественников.