Создается защищенная камера видеонаблюдения на отечественной операционной системе

Российская компания Kraftway объявила о выпуске в 2017 году первой видеокамеры наблюдения на отечественной операционной системе Kaspersky OS. Ранее данная «операционка» была встроена в новый маршрутизатор того же производителя, обеспечив в нем полную конфиденциальность передачи данных.

Операционная система Kaspersky OS была создана в 2016 году для специального оборудования. Это не замена Windows, Linux и т.п., это - защищенная «операционка» для устройств, которые используются на значимых предприятиях и теоретически могут быть «взломаны» извне или использованы для хакерских DDOS-атак. С развитием технологии «Интернета вещей» и массовому подключению различного оборудования в Сеть, стали возможны серьезные атаки на инфраструктуру государства, с использованием ранее не использовавшихся для этого устройств. Например, в 2016 году впервые в истории в США была при помощи десятков тысяч подключенных устройств (камер, телевизоров, роутеров и т.п.) практически на полдня выведена вся Интернет-инфраструктура Восточного побережья. В России хватает своих проблем в части безопасности. Например, систем видеонаблюдения. Поэтому одним из эффективных способов решения можно назвать разработку защищенной техники с собственной «начинкой», включая специализированную операционную систему.

В разработанной новой видеокамере наблюдения ее преимуществом выступает интегрированный полноценный видеосервер на платформе х86 и встроенное хранилище видео. Благодаря встроенному видеосерверу отечественной разработки, новая российская камера может сама оценивать обстановку и записывать только важные события, преобразовывая видеопоток в запись нужного формата. Данные в зашифрованном виде могут быть сохранены во встроенном хранилище видео, что позволяет эксплуатировать камеру в том числе и автономно, без сетевого подключения. Наличие интегрированного хранилища также позволяет загрузить непосредственно в камеру программное обеспечение видеоаналитики (например, для распознавания лиц, детектирования движения, контроля периметра) и базы данных (в частности, биометрических).

Также разработчики говорят, что при разработке камеры особое внимание было уделено вопросам обеспечения беспрецедентно высокого уровня информационной безопасности и защищенности. Это касается не только стандартных для таких устройств механизмов защиты от сетевых атак и разграничения доступа к интерфейсу настройки, но и хранящихся в архиве потоков и видеоданных благодаря встроенным механизмам шифрования.