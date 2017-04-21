Новые Т-72Б3М покажут на Параде Победы

Обновленная версия основного боевого танка Т-72 – Т-72Б3М – будет впервые официально показана 9 мая 2017 года на Параде Победы в Москве. Российские СМИ уже опубликовали фотографии машины и ее характеристики: вариант Т-72Б3М сопоставим с его более современным «наследником» - Т-90.

Новая версия «семьдесят второго» обходится бюджету нашей страны примерно в 17 миллионов рублей за каждый танк – дело в том, что в Т-72Б3М переоборудуют ранее выпущенные машины, а не строят их «с нуля». При этом после проведения такой модернизации Российская армия получает машину со значительно возросшим боевым потенциалом, превращающуюся в один из сильнейших танков мира.

Ходовые качества танка ощутимо изменились благодаря использованию нового двигателя В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил (вместо предыдущего в 780 л.с.). Он сопряжен с автоматом переключения передач и усовершенствованной трансмиссией. Кроме того, у механика-водителя есть теперь новая телевизионная камера заднего обзора.

Серьезно усовершенствовали и главное оружие Т-72Б3М – на танк устанавливается 125-мм пушка 2A46M5 с новой системой прицеливания «Сосна-У», спаренной с системой управления огнем 1A40-4. Машина получила новый цифровой баллистический вычислитель. Независимый панорамный прицел с собственной тепловизионной системой установлен для командира танка.

Что касается защиты новой версии «семьдесят второго», то она также возросла. Моторно-трансмиссионное отделение и задняя часть башни прикрыты противокумулятивными решетчатыми экранами и дополнительными блоками динамической защиты «Реликт». Также усилена противоминная защита.