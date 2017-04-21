 ﻿

Новые Т-72Б3М покажут на Параде Победы

Опубликовано пт, 21/04/2017 - 00:07 пользователем Tehnoomsk

t-72b3m_russian_mbt_1_0.jpg

Обновленная версия основного боевого танка Т-72 – Т-72Б3М – будет впервые официально показана 9 мая 2017 года на Параде Победы в Москве. Российские СМИ уже опубликовали фотографии машины и ее характеристики: вариант Т-72Б3М сопоставим с его более современным «наследником» - Т-90.

Новая версия «семьдесят второго» обходится бюджету нашей страны примерно в 17 миллионов рублей за каждый танк – дело в том, что в Т-72Б3М переоборудуют ранее выпущенные машины, а не строят их «с нуля». При этом после проведения такой модернизации Российская армия получает машину со значительно возросшим боевым потенциалом, превращающуюся в один из сильнейших танков мира.

Ходовые качества танка ощутимо изменились благодаря использованию нового двигателя В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил (вместо предыдущего в 780 л.с.). Он сопряжен с автоматом переключения передач и усовершенствованной трансмиссией. Кроме того, у механика-водителя есть теперь новая телевизионная камера заднего обзора.

Серьезно усовершенствовали и главное оружие Т-72Б3М – на танк устанавливается 125-мм пушка 2A46M5 с новой системой прицеливания «Сосна-У», спаренной с системой управления огнем 1A40-4. Машина получила новый цифровой баллистический вычислитель. Независимый панорамный прицел с собственной тепловизионной системой установлен для командира танка.

Что касается защиты новой версии «семьдесят второго», то она также возросла. Моторно-трансмиссионное отделение и задняя часть башни прикрыты противокумулятивными решетчатыми экранами и дополнительными блоками динамической защиты «Реликт». Также усилена противоминная защита.

Тэги: 
Т-72Б3М
УВЗ
2A46M5
Сосна-У
Парад Победы
Т-90
двигатель В-92С2Ф
1A40-4
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Темы наших статей

импортозамещение (163) Росатом (74) Томск (69) Роботы (65) Новосибирск (45) Арктика (44) Омск (43) ВКС России (41) Москва (37) Камаз (36) будущее (35) БПЛА (35) ГЛОНАСС (35) Сирия (34) Санкт-Петербург (33) Минобороны России (29) российский процессор (26) ВМФ России (25) МС-21 (25) УВЗ (25) Нижний Новгород (23) 3D-принтер (22) Роскосмос (21) Иран (20) ПД-14 (19) ТПУ (19) спутник (18) ОАК (18) Як-130 (18) ТГУ (17) Минкомсвязи РФ (17) МИСиС (17) Транснефть (17) Воронеж (17) РЖД (17) Ангара (16) МКС (16) СССР (14) Калибр (14) НПО Иркут (14) Байкал-Т1 (14) ГАЗ (14) CISCO EXPO 2011 (14) МЧС (14) МЦСТ (13) Казань (13) ПВО (13) НПО имени Лавочкина (13) Газпром (13) Восточный (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru