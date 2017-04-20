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Запускается крупное производство высокотехнологичных литых заготовок для трубопроводной арматуры

Опубликовано чт, 20/04/2017 - 17:17 пользователем Tehnoomsk

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Осенью 2017 года на полную мощность выйдет после модернизации производство на российском литейном заводе «Пульсатор» (Курганская область). Предприятие начнет ежегодно выпускать 8000 тонн высокотехнологичных литых заготовок для трубопроводной арматуры, что серьезно снизит зависимость от импорта в этой продукции.

По данным Интерфакса, в настоящее время высокотехнологичные литые заготовки многие российские предприятия в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также в атомной и тепловой энергетике, в основном, закупают у китайских производителей, и по данной продукции доля импорта может доходить до 84%. Ситуацию может изменить запуск импортозамещающего производства в Курганской области, которое снизит зависимость в отрасли от зарубежных поставщиков.

При этом особо стоит отметить, что запустить подобное производство вдали от Москвы это не «миллиардные инвестиции», а в общей сложности около 100 миллионов рублей вливаний из Фонда развития промышленности и непосредственно инвестора. При этом кроме реального импортозамещения данный проект даст еще и около 100 новых рабочих мест.

Добавим, что завод "Пульсатор" также производит вакуумные насосы, применяемые в молочном животноводстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, которые поставляются в 49 российских регионов, а также Беларусь и Казахстан.

Тэги: 
Курганская область
Пульсатор
литейный завод
импортозамещение
Фонд развития промышленности
высокотехнологичные литые заготовки
трубопроводная арматура
Разделы: 
Промышленное производство

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