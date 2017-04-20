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Росатом построит новые ветроэлектростанции на юге России

Опубликовано чт, 20/04/2017 - 13:20 пользователем Tehnoomsk

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Дочерняя структура государственной корпорации «Росатом» сообщила о подготовке к строительству ветроэлектростанции (ВЭС) на территории России (в Адыгее) суммарной мощностью 150 МВт.

Станцию намечено построить в три очереди мощностью по 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. В состав ВЭС в Адыгее войдет до 60 ветроэнергетических установок единичной мощностью 2,5-3,5 МВт. Запланированный срок службы новой ветроэлектростанции составит не менее 20 лет. Также приводится информация, что коэффициент использования установленной мощности для данного объекта будет не менее 27%. Ожидаемый объем инвестиций в строительство первой станции на юге России составит порядка 20 миллиардов рублей. В проект входит и запуск производства элементов ВЭС на заводе в Волгодонске.

Добавим, что Росатом начал инвестировать в сферу ветроэнергетики в 2016 году, выиграв конкурс на строительство 3 ВЭС на территории нашей страны общей мощностью 610 МВт. К 2024 году, таким образом, концерн рассчитывает построить все объекты и генерировать на них не менее 17% всей мощности ветроэнергетики России.

Тэги: 
Росатом
ВЭС
Адыгея
Волгодонск
ветроэлектростанция
будущее
Разделы: 
Промышленное производство

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