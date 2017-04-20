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Новые Ту-160М2 и ПАК ДА получат новые ракеты Х-БД

Опубликовано чт, 20/04/2017 - 00:08 пользователем Tehnoomsk

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Российские стратегические бомбардировщики (включая перспективный Ту-160М2, который готовится к запуску в производство в Казани) получат на вооружение новый тип крылатых ракет большой дальности под рабочим названием Х-БД.

По данным открытых источников, речь идет о ракете нового поколения с дальностью более 5000 километров с сохранением габаритов Х-101 (длина более 7 метров, масса около 2300 кг, масса боевой части – 400 кг или ядерная, максимальная скорость около 900 км/ч). Х-101 – по-настоящему малозаметная ракета, ее ЭПР (эффективная площадь рассеяния, параметр заметности на радаре) составляет всего 0,01 кв.м. Точность попадания Х-101 уже доведена до 5-6 метров, и у Х-БД она будет не ниже.

Ту-160 несут сегодня до 12 ракет Х-101, также приспособлены к их использованию Ту-95МС (6-8 ракет). Оружие успешно опробовано в боевых условиях в Сирии при ударах по командным пунктам отрядов международных террористов.

Разработка Х-БД стартовала в 2017 году. Концепция ее применения предполагает пуск ракеты с носителя вне зоны действия вражеской ПВО. Новая ракета будет оснащена инерциальной системой управления с использованием БЦВМ с коррекцией по цифровым эталонным картам участков коррекции полета с использованием данных лазерного (оптико-электронного) высотомера или оптического изображения местности. На конечном этапе полета, возможно, будет использована оптическая или радиолокационная корреляционная головка самонаведения.

Ожидается, что ракеты Х-БД будут готовы к моменту развертывания серийного выпуска нового поколения стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 (район 2019-20 годов). Также новая система найдет свое место в арсенале нового бомбардировщика, который заменит Ту-95МС после 2025 года - ПАК ДА.

На рисунке: схема ракеты Х-101 (разработана в 1999 году)

Тэги: 
Х-БД
Ту-160М2
ПАК ДА
Ту-95МС
Х-101
Сирия
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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