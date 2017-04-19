В России начато строительство серии из 5 новых сухогрузов проекта RSD59

Невский судостроительно-судоремонтный завод (Ленинградская область) начал постройку 2 из 5 законтрактованных российским заказчиком 141-метровых сухогрузных судов проекта RSD59, предназначенных для перевозки различных грузов.

RSD59 имеют длинный 77-метровый трюм высотой 9 метров, который позволяет перевозить в нем контейнеры. На судах будут установлены люковые закрытия съемного типа (открывание и закрывание каждой секции осуществляется при помощи специального козлового крана, который по-походному располагается в районе носовой переборки жилой надстройки). RSD59 способен работать на реках и морях России с автономностью до 20 суток. Скорость при осадке 4,5 метра составляет около 10,2 узлов. Экипаж судна – всего 11 человек.