В России планируют полностью напечатать первый авиадвигатель в конце 2017 года

Российское двигателестроительное предприятие «Климов» (Санкт-Петербург, входит в ОДК) сообщило о том, что до конца 2017 года впервые напечатает на 3D-принтере по аддитивной технологии авиадвигатель. Пока речь идет о силовой установке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Информацию о революционном для отечественного двигателестроения проекте, когда вся силовая установка впервые будет изготовлена по передовой технологии на установке селективного лазерного спекания из отечественных расходных материалов, озвучил исполнительный директор санкт-петербурского предприятия Александр Ватагин. Он пояснил, что «двигатели, напечатанные на 3D-принтере, дешевле в производстве, чем в случае классической сборки». Раньше на предприятиях, чтобы изготовить деталь, использовали традиционные технологии, для которых требовалась оснастка. Что всегда было связано с дополнительными временными затратами. При этом производственный цикл мог достигать от трех до шести месяцев. Сегодня при аддитивном производстве затрачивается порядка 48 часов. Новые технологии позволяют использовать практически ровно то количество материала (металлического порошка), которое необходимо для готовой детали. Кроме того, сокращается время на создание прототипа детали и самой модели двигателя. В совокупности это даёт ощутимый экономический эффект: снижаются трудозатраты при производстве высокотехнологичной продукции, объём материала и время обработки.

Добавим, что элементы конструкции двигателей в России уже печатают на 3D-принтерах (установках селективного лазерного спекания) по аддитивной технологии. Например, недавно «Техносфера» сообщала, что в Самаре впервые в нашей стране на таком 3D-принтере по аддитивной технологии из отечественного сырья напечатана и испытана камера сгорания обычного авиационного газотурбинного двигателя ТА-8 (МГТД).

Сейчас также ведется разработка первого отечественного трехмерного высокопроизводительного принтера для печати из металла. Первым пользователем нового принтера станет еще одно двигателестроительное предприятие - ОАО "Кузнецов", для которого в 2017 году в рамках данного проекта будет изготовлен его первый образец.