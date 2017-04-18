В России начато строительство третьего радиотелескопа РТ-13

В Ленинградской области на территории обсерватории «Светлое» Института прикладной астрономии РАН (ИПА РАН) официально дан старт началу строительства нового российского радиотелескопа проекта РТ-13. Два таких радиотелескопа уже построены в нашей стране – в Бурятии и в Карачаево-Черкесии и введены в строй в 2016 году.

Новый РТ-13 (число «13» обозначает диаметр зеркала радиотелескопа) под Ленинградом будет построен уже к концу 2017 года. Он войдет в комплекс «Квазар-КВО» Института прикладной астрономии, являющийся базовой системой фундаментального координатно-временного обеспечения России. Основное назначение комплекса обсерваторий заключается в проведении наблюдений внегалактических радиоисточников (квазаров) по геодезическим программам и обработка полученных наблюдений для получения информации о параметрах вращения Земли, координатах пунктов наблюдения и координатах квазаров. Ученые также отмечают, что «ввод его в действие позволит увеличить точность определения земных координат российской навигационной системой ГЛОНАСС».

На сайте ИПА РАН приведены сведения, что вес антенной системы (АС) РТ-13 составляет 90 тонн, при этом электропривод обеспечивает скорость перемещения по азимуту 12 градусов в секунду, по углу места 6 градусов в секунду. Такие характеристики при работе в радиоинтерферометрическом режиме позволяют осуществлять до 1000 переустановок в течение суточного сеанса наблюдений. Управление АС полностью автоматизировано, осуществляется набором контроллеров и рабочей станцией с операционной системой реального времени VxWorks. Визуальный контроль обеспечен двумя панельными компьютерами с сенсорными экранами. Управляющая система электропривода АС позволяет осуществлять дистанционную настройку и диагностику состояния электромеханики. Открытый и документированный протокол для взаимодействия с системой управления АС на программном уровне позволяет адаптировать ее в систему управления РТ-13.

Формируемая новая сеть российских обсерваторий объединена с Центром корреляционной обработки в Санкт-Петербурге, где ведется первичная обработка и анализ данных.

Добавим, что Институт прикладной астрономии Российской академии наук - одна из крупнейших в мире научных организаций данного профиля. Он создан в 1987 году в СССР.

Подробнее о новых российских радиотелескопах можно узнать на официальном сайте: http://iaaras.ru/quasar/rt-13/

На фото: один из уже построенных в России РТ-13, 2016 год