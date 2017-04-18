Российская машина скорой помощи для бездорожья прошла испытания

Новый автомобиль «скорой помощи» для районов Арктики, Сибири и Дальнего Востока на полноприводном шасси Камаз-43502 завершил этап испытаний в условиях пониженных температур, пройдя по маршруту Магадан – Палатка – Дебин – Синегорье – Ягодное – Сусуман – Магадан около 1370 километров.

По итогам испытаний и демонстрации машины в действии местным медикам были получены положительные результаты. В частности, продемонстрированы хорошие ходовые характеристики, работоспособность автономных отопителей, освещения, платформы, электрооборудования, работы в автономном режиме в ночное время. Также была отмечена хорошая работа автомобиля в автономном режиме, в том числе в ночное время при низких температурах. Пневматический подъемник справлялся с нагрузкой при минус 35 плавным ходом, крыша и стены позволяют в любом месте работать спутниковой связи.

Познакомившиеся с автомобилем врачи районных больниц Магаданской области в отдаленных районах просят поставить им такие «скорые помощи», специально спроектированные для территорий с плохими дорогами или их отсутствием и оснащенные всем необходимым. Подобные машины ждут во многих уголках России, где сложный климат, нет дорог, а санитарная авиация является редким и дорогим удовольствием.