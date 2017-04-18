В Троицке началась серийная сборка тракторов К-704-4Р

В Челябинской области прошла презентация первого серийного трактора К-704-4Р «Станислав», собранного на новом заводе в Троицке (на фото). В феврале 2017 года аналогичное производство той же модели спецтехники заработало в Сызрани. К-704-4Р разработан на Петербургском машиностроительном заводе (ПМЗ, Рощино, Ленинградская область).

В России уже неоднократно предпринимались попытки развития оригинальных линеек тракторов для рыночной ниши машин семейства К-701. Сегодня в этом сегменте наибольших успехов добился ПТЗ (Петербургский тракторный завод, дочернее предприятие «Кировского завода») с его К-744Р «Кировец». С учетом выгодной экономической ситуации для отечественного производителя и замены дорогостоящей импортной сельхозтехники на российскую, активно пробует свои силы другой завод из Ленинградской области – ПМЗ (Петербургский машиностроительный завод) с его трактором К-704-4Р «Станислав». Судя по последним новостям, ПМЗ пытается локализовать сборку в регионах России, сделав ставку на несколько промплощадок – в частности в Сызрани (Самарская область) и в Троицке (Челябинская область).

Трактор К-704-4Р «Станислав» от ПМЗ стоит от 6 миллионов рублей и, как сообщает сайт завода, при его «проектировании были применены оригинальные технические решения, являющиеся на сегодняшний день уникальным ноу-хау». Также представители ПМЗ в своих комментариях российским СМИ приводят такие подробности: «Рамная конструкция трактора - отсутствует шарнирная труба. Ее заменил балансирный мост, это позволяет рамам не скручиваться относительно друг друга». «Мосты для трактора «Станислав» – тоже наша разработка. В результате применения современных передовых технологий при производстве, мосты имеют высокий КПД и пониженную шумность. Они оснащены автоматической блокировкой межколесного дифференциала, которая повышает проходимость техники в сложных условиях. Планетарные редукторы бортовых передач имеют по 4 двухопорных сателлита, обеспечивающих высокую надежность мостов». «Мы внедрили улучшенную систему очистки впускного воздуха двигателя, что увеличивает период замены фильтрующего элемента и срок эксплуатации двигателя в целом. Коробка перемены передач нашего трактора является полностью собственной разработкой и все нововведения и улучшения защищены патентами. Внедрено несколько технических улучшений, касающихся улучшения КПП. Например, доработан узел, отвечающий за плавное трогание трактора. Специфика гидромеханических коробок не позволяет обеспечить плавное начало движения техники от 0 км/ч, происходит рывок. Вот его мы и устранили. В результате улучшены эксплуатационные характеристики трактора, снижен его преждевременный износ». Машины данного типа оснащаются русскими двигателями из Ярославля (ЯМЗ) – от 330 до 400 лошадиных сил.

«Техносфера» уже писала о развитии производства К-744Р «Кировец» от другого производителя - ПТЗ, где в серию уже пошла разработанная для этих машин новая автоматизированная коробка передач «Т5». Объем производства новых «Кировцев» вышел уже на 200 машин в месяц. Что же касается «Станиславов» и ПМЗ, то пока нигде не приводится статистика по объемам их сборки на базовом предприятии – сообщается лишь, что на новой площадке в Троицке планируют выйти на сборку до 20 машин в месяц, а в Сызрани – начать с 5-6 машин в месяц.