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В России проходит клинические испытания кровезаменитель — полигемоглобин ПАМ-3

Опубликовано пн, 17/04/2017 - 21:06 пользователем Tehnoomsk

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Ученые из Обнинска (Калужская область) создали и успешно испытали новый кровезаменитель ПАМ-3 (полигемоглобин). Проект поддерживает Минобороны России. Сообщается, что мировых аналогов, обладающих свойствами данного препарата, не существует.

Согласно открытым данным о разработке ПАМ-3, он создается порядка 10 лет и уже прошел первую стадию клинических испытаний на человеке. Полигемоглобин обеспечивает транспорт кислорода к тканям и стимуляцию кроветворения в условиях недостаточного кровоснабжения, связанного с кровопотерей или ишемизацией органов, служит полноценной заменой донорских эритроцитов в неотложных и чрезвычайных ситуациях. ПАМ-3 представляет собой порошок длительного хранения, для его разведения и внутривенного введения могут быть использованы стандартные электролиты. Может использоваться при острой кровопотери в случае возможной боевой травмы, а также для лечения ишемии органов и тканей, обусловленной частичной закупоркой снабжающих их кислородом кровеносных сосудов.

При условии успешного завершения второго и третьего этапов технология получения полигемоглобина вызовет взрывной интерес как на отечественном, так и на зарубежном рынках кровезаменителей. Российские военные планируют также включить ПАМ-3 в запасы госрезерва на случай войны, терактов и катастроф. Последняя разработка по данной теме в нашей стране выполнена более полувека назад.

Тэги: 
ПАМ-3
полигемоглобин
кровезаменитель
Обнинск
Калуга
Минобороны
Разделы: 
Медицина

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