Российские ЗРК для Арктики выпускаются на платформе ДТ-30

Уникальный серийный отечественный гусеничный транспортер ДТ-30 производства Ишимбайского завода транспортного машиностроения (Россия, город Ишимбай), способный передвигаться в условиях абсолютного отсутствия дорог, стал платформой для «арктического» варианта зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2ДТ». Опубликованы первые фото комплекса.

Как сообщают российские сайты военно-технической тематики, новинка впервые будет открыто представлена общественности на Параде Победы в столице нашей Родины 9 мая 2017 года.

Новые «арктические» ЗРК надежно прикроют строящиеся российские военные и экономические объекты в нашей части Арктики.

ДТ-30 на широких гусеницах с низким давлением на грунт передвигается в любых условиях: он может плыть, преодолевать болота, лед и глубокий снег. Этот транспортер знаком многим россиянам – его версии используются на Крайнем Севере, вдоль трасс нефте- и газопроводов. Военная версия ДТ-30ПМ («Вездесущий») имеет броневую защиту обитаемого отсека и сохраняет все ходовые качества исходной машины. Размещенный на ее платформе ЗРК «Тор-М2ДТ», способен прикрывать пространство в радиусе до 15 километров от крылатых ракет и летательных аппарат противника, и способен в течение буквально нескольких секунд реагировать на появление целей.