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В России создается промышленное оборудование по технологии квантового шифрования информации

Опубликовано пн, 17/04/2017 - 00:10 пользователем Tehnoomsk

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Накопленный в 2014-17 годах технологический задел в сфере квантовых коммуникаций в нашей стране позволил приступить к созданию уникального оборудования - высокопроизводительного шифратора с квантовым каналом распределения (обновления) криптографических ключей. Проект позволит создать практически «незвламываемую» систему передачи информации по оптоволоконным линиям связи для промышленного и банковского секторов экономики.

В разработке задействованы Московский государственный университет имени Ломоносова и компания «ИнфоТеКС». Новая высокопроизводительная российская разработка позволит в автоматическом режиме шифровать информацию с очень высокой скоростью – около 10 ГБит в секунду. При этом каждые несколько секунд квантовый канал распределения криптографических ключей будет их обновлять. Возможность частого автоматического обновления ключей является основным конкурентным преимуществом – в настоящий момент основные криптографические ключи (мастер-ключи) высокопроизводительных шифраторов меняют раз в несколько месяцев. Столь редкая смена ключей может приводить к тому, что у злоумышленника появляется возможность накопить достаточное количество данных, зашифрованных одним и тем же ключом, чтобы раскрыть его и полностью взломать канал связи, - сообщают представители разработчиков.

Технология квантового распределения криптографических ключей успешно испытана в 2016 году в Московской области на стандартных ВОЛС «Ростелекома». Квантовая криптография позволяет обеспечить постоянную и автоматическую смену ключей при передаче каждого сообщения. Как говорят российские специалисты, на сегодня это единственный вид шифрования с подтвержденной высочайшей криптографической стойкостью.

Тэги: 
МГУ
Инфотекс
технология квантового распределения криптографических ключей
квантовый компьютер
криптография
шифратор
Москва
информационная безопасность
Разделы: 
ИТ-сфера

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