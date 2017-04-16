 ﻿

В Новосибирске начат выпуск новых российских суперконденсаторов

Опубликовано вс, 16/04/2017 - 21:55 пользователем Tehnoomsk

oksid_plant_nsk_0.jpg

Новые российские электрохимические конденсаторы с двойным электрическим слоем (суперконденсаторы) для работы в составе гибридных источников электропитания различных образцов техники разработаны в Новосибирске на заводе радиодеталей «Оксид». Выпущена опытная партия накопителей электрической энергии на основе суперконденсаторов и начаты их испытания.

Новосибирские накопители электрической энергии уже эксплуатируются в 3 городах России. Они подтвердили требуемые электротехнические характеристики и надежность, в том числе при длительном сроке использования в различных погодных условиях. Так накопитель электрической энергии на основе новых суперконденсаторов успешно испытан в составе гибридного источника электропитания вилочного электропогрузчика на Машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге – предприятие уже формирует объем заказа на подобные изделия. Также завод «Оксид» поставил свои аналогичные изделия в Кемерово для комплектования трансформаторных подстанций Кузбасской энергосетевой компании. Не забыт и родной регион: в Новосибирске свои суперконденсаторы используют в накопителях энергии для комплектования системы запуска тепловоза типа ТЭМ-2М компании «Сибпромжелдортранс», а также для комплектования энергетической установки троллейбуса, предназначенного для эксплуатации с большой дальностью автономного хода (предприятие «Сибирский троллейбус»).

Добавим, что проект по созданию и запуску в серийное производство суперконденсаторов на государственном предприятии Новосибирский завод радиодеталей "Оксид" стартовал в 2013 году и сейчас находится в финальной стадии. Как отмечают представители предприятия, суперконденсаторы, разработанные в рамках инновационного проекта, во многом превосходят зарубежные и отечественные аналоги по удельной запасаемой электрической энергии и удельной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Тэги: 
Новосибирск
завод Оксид
суперконденсаторы
Кемерово
Екатеринбург
накопители энергии
Разделы: 
Промышленное производство

Темы наших статей

импортозамещение (161) Росатом (73) Томск (69) Роботы (65) Новосибирск (45) Омск (43) Арктика (42) ВКС России (41) Москва (37) Камаз (36) будущее (34) БПЛА (34) ГЛОНАСС (34) Сирия (33) Санкт-Петербург (31) Минобороны России (29) российский процессор (26) ВМФ России (25) МС-21 (25) УВЗ (24) Нижний Новгород (23) 3D-принтер (22) Роскосмос (21) Иран (20) ПД-14 (19) ТПУ (19) спутник (18) ОАК (18) Як-130 (18) ТГУ (17) Минкомсвязи РФ (17) МИСиС (17) РЖД (17) Воронеж (17) Транснефть (17) Ангара (16) МКС (16) НПО Иркут (14) Калибр (14) Байкал-Т1 (14) ГАЗ (14) CISCO EXPO 2011 (14) МЧС (14) Казань (13) МЦСТ (13) Армата (13) НПО имени Лавочкина (13) ПВО (13) Газпром (13) Восточный (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru