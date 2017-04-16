В Новосибирске начат выпуск новых российских суперконденсаторов

Новые российские электрохимические конденсаторы с двойным электрическим слоем (суперконденсаторы) для работы в составе гибридных источников электропитания различных образцов техники разработаны в Новосибирске на заводе радиодеталей «Оксид». Выпущена опытная партия накопителей электрической энергии на основе суперконденсаторов и начаты их испытания.

Новосибирские накопители электрической энергии уже эксплуатируются в 3 городах России. Они подтвердили требуемые электротехнические характеристики и надежность, в том числе при длительном сроке использования в различных погодных условиях. Так накопитель электрической энергии на основе новых суперконденсаторов успешно испытан в составе гибридного источника электропитания вилочного электропогрузчика на Машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге – предприятие уже формирует объем заказа на подобные изделия. Также завод «Оксид» поставил свои аналогичные изделия в Кемерово для комплектования трансформаторных подстанций Кузбасской энергосетевой компании. Не забыт и родной регион: в Новосибирске свои суперконденсаторы используют в накопителях энергии для комплектования системы запуска тепловоза типа ТЭМ-2М компании «Сибпромжелдортранс», а также для комплектования энергетической установки троллейбуса, предназначенного для эксплуатации с большой дальностью автономного хода (предприятие «Сибирский троллейбус»).

Добавим, что проект по созданию и запуску в серийное производство суперконденсаторов на государственном предприятии Новосибирский завод радиодеталей "Оксид" стартовал в 2013 году и сейчас находится в финальной стадии. Как отмечают представители предприятия, суперконденсаторы, разработанные в рамках инновационного проекта, во многом превосходят зарубежные и отечественные аналоги по удельной запасаемой электрической энергии и удельной мощности, отдаваемой в нагрузку.