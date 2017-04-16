Напишите программное обеспечение для самого известного русского робота-андроида!

Фонд перспективных исследований и Министерство образования России объявили открытый конкурс на разработку программного обеспечения для самого известного русского робота по имени «Фёдор». Участниками конкурса смогут стать студенты, магистранты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели российских вузов, а также сформированные из них команды.

Антропоморфный отечественный робот «Фёдор» - долгосрочный проект по созданию российского помощника космонавтов, спасателей, военных. При росте 184 сантиметра он весит от 106 до 160 килограммов в зависимости от установленных модульных компонентов и задач. «Фёдор» может поднимать своими манипуляторами, повторяющими конструкцию и функционал человеческих рук до 20 килограммов. В 2021 году робот отправится в космос на новом русском космическом корабле «Федерация».

Подробности о конкурсе: http://tehnoomsk.ru/node/2672

Антропоморфный отечественный робот «Фёдор» - долгосрочный проект по созданию российского помощника космонавтов, спасателей, военных. При росте 184 сантиметра он весит от 106 до 160 килограммов в зависимости от установленных модульных компонентов и задач. «Фёдор» может поднимать своими манипуляторами, повторяющими конструкцию и функционал человеческих рук до 20 килограммов. В 2021 году робот отправится в космос на новом русском космическом корабле «Федерация».

Уже сегодня у наших соотечественников есть уникальный шанс присоединиться к команде разработчиков программного обеспечения нашего робота. Объявленный открытый конкурс будет проходить в три этапа. На первом этапе состоится квалификационный отбор, в рамках которого участники подтвердят компетенции в области написания программного обеспечения для управления роботом. Прошедшие во второй этап получат доступ к полнофункциональной версии симулятора, позволяющего программировать действия робота с учетом особенностей окружающего пространства и основных законов физики. В рамках третьего этапа созданное конкурсантами программное обеспечение будет загружено непосредственно в систему управления робота «Федор». Для команд-финалистов Минобрнауки России организует стажировки на базе ЦНИИ РТК по широкому спектру проблем современной робототехники.

Прием заявок на участие в конкурсе начнется 1 мая 2017 года, более подробная информация о конкурсе и конкурсная документация будут размещены во второй половине апреля на сайте Фонда перспективных исследований - http://fpi.gov.ru