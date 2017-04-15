Новая российская технология оптической связи на основе многослойных полимерных волноводных систем

Отечественное предприятие ЦНИТИ «Техномаш» (входит в государственный холдинг «Росэлектроника») разработало технологию оптической связи на основе многослойных полимерных волноводных систем (МПВС) и запатентовало метод получения материалов для организации межкомпонентной оптической связи.

Техническое решение на основе МПВС («МПВС-1») позволяет получить значительные преимущества по сравнению с металлическими проводниками как по скорости передачи данных (более 5 Гбит/с), так и по помехоустойчивости. При этом МПВС допускают применение в высокоплотных радиоэлектронных модулях монолитного исполнения и в печатных платах на основе современных материалов. Нечувствительность к электромагнитным помехам и высокая пропускная способность полимерных оптических волноводных систем, получаемых по разработанной технологии, подразумевает применение технологии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса для использования в радиолокационных комплексах, приборах авионики, системах наведения высокоточного оружия, высокопроизводительных ЭВМ специального и двойного назначения. На предприятиях, производящих гражданскую продукцию, «МПВС-1» может применяться в современном автомобилестроении для повышения безопасности (обеспечение бесперебойной работы) бортовой управляющей и контролирующей электроники.

Основой структуры является симметричный планарный волновод, основным свойством которого является способность канализировать электромагнитную энергию оптического диапазона. Самосогласованное (незатухающее) в продольном направлении распределение электрического или магнитного полей возможно только для определенных значений углов распространения излучения и соответствующих им эффективных показателей преломления.

«МПВС-1» разработана в рамках опытно-конструкторской работы «Разработка технологии формирования многослойных полимерных волноводных систем, обеспечивающих сопряжение с оптоэлектронным интерфейсом для оптических входов-выходов «системы на кристалле» по государственному контракту между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ЦНИТИ «Техномаш».

Разработчики запатентовали свой метод получения новых фото- и термоотверждаемых материалов на основе производных бензоциклобутена, которые используются для создания МПВС. Название патента: «Способ получения бензоциклобутена методом пиролитического расщепления четвертичных аммониевых солей 2-метилбензил-(триалкил) аммоний хлоридов».

Сообщается, что новые материалы на основе бензоциклобутена отличаются низкой диэлектрической постоянной, высоким напряжением пробоя, высокой термической стабильностью, низким поглощением влаги в сочетании с высокими механическими свойствами. Российские ученые уверены, что в перспективе они могут получить широкое применение в электронике и микроэлектронике для организации межкомпонентной оптической связи и создания различных изоляционных структур, в частности, в кремниевых, арсенид-галлиевых и керамических устройствах, в том числе СВЧ-диапазона, в квантовых каскадных лазерах, в оптронах, в устройствах микромоторов и микрогенераторов.