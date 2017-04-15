Впервые испытана напечатанная в России по аддитивной технологии камера сгорания серийного ГТД

Впервые в нашей стране на 3D-принтере по аддитивной технологии из отечественного сырья напечатана и испытана камера сгорания обычного авиационного газотурбинного двигателя ТА-8 (МГТД). Это достижение ученых лаборатории аддитивных технологий Самарского университета.

Перед тем, как осуществить некогда казавшийся фантастическим процесс «печати» из металлического порошка полноценной детали обычного авиадвигателя, специалисты проделали большую исследовательскую работу. Были изучены металлографические структуры синтезируемых образцов, выполнен комплекс экспериментальных работ по исследованиям свойств порошков, из которых на специальном 3D-принтере «выращена» деталь. В проекте задействованы представители российских двигателестроительных предприятий.

Поставленная цель – не просто научиться использовать подобные технологии в отрасли, а создать новую линейку газотурбинных приводов для энергоустановок мощностью до 400 кВт, работающих на биотопливе (проект «Разработка комплекса технологий для создания линейки энергоэффективных и экологически безопасных газотурбинных приводов на биотопливе для энергоустановок мощностью до 400 кВт»). Помимо изучения возможностей использования аддитивных технологий при производстве газотурбинных двигателей, в Самаре разрабатывают принципиально новую систему их проектирования с использованием суперкомпьютеров. Она позволит последовательно моделировать рабочие процессы на виртуальной модели будущего двигателя, проектировать новые более совершенные детали и варианты конструкций узлов, а затем создавать их в металле при помощи 3D-печати.

В результате дальнейшего роста использования аддитивных технологий авторы проекта говорят, что сроки производства газотурбинного привода сократятся в 8-10 раз.