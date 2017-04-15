ДВФУ создает роботизированный промышленный комплекс для вертолетного завода

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создается автоматизированная линия из нескольких роботов с элементами искусственного интеллекта, на которой будут изготавливать литые детали из магниевых и алюминиевых сплавов, широко использующихся при строительстве вертолетов. Комплекс заработает в 2018 году в Арсеньеве на заводе «Прогресс».

ДВФУ и «Прогресс» уже располагают первым успешным совместным проектом по автоматизации производства: в феврале 2016 года на вертолетном заводе был запущен созданный в Дальневосточном федеральном университете роботизированный комплекс для обработки изделий из полимерно-композиционных материалов (НА ФОТО). Переданная на предприятие установка используется в производстве деталей нового многоцелевого вертолета.

Создание новой автоматизированной линии осуществляется в 2016-2018 годах. В готовом виде производственная линия будет иметь длину около 8 метров и весить до 10 тонн. Как сообщают ученые, «для обработки особенно сложных деталей комплекс наделили определенной долей искусственного интеллекта». Впоследствии технологию можно будет применять не только на арсеньевском заводе, где выпускают одни из лучших боевых вертолетов мира – Ка-52, но и на других предприятиях в российской военно-промышленной отрасли, автомобилестроении, приборостроении.