На Т-50 пришли многоядерные российские процессоры и новая операционная система

Один из опытных вариантов российского истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) ОКБ Сухого получил новую «электронную начинку» - принципиально новую систему ИМА БК («Интегрированная модульная авионика боевых комплексов»). ИМА БК создана на базе отечественных многоядерных микропроцессоров и новой отечественной операционной системы реального времени.

Зимой 2016-2017 годов произошло знаковое событие для российской боевой авиации: начались полеты Т-50 с созданной российскими разработчиками новой платформой бортовой электроники. До этого использовалось решение начала 2000-х годов на БЦВМ «Багет», отличающейся в 10 раз более низкой производительностью и другими, более слабыми, техническими параметрами. Впервые комплекс бортовой электроники создан в недрах российской авиационной отрасли и, как сообщают представители компании «Сухой», «мы впервые пошли не по пути воспроизводства уже реализованных другими разработчиками решений, а заложили перспективную архитектуру, которую и далее будем развивать в сторону «сетевого борта», последовательно модернизируя бортовые системы и комплексы». В создании ИМА БК кроме непосредственно специализированных подразделений «Сухого» были задействованы структуры концерна «Радиоэлектронные технологии»: Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) и Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ).

Русские многоядерные процессоры дали «почти неограниченные возможности по проектированию отказоустойчивых конфигураций оборудования, экономя при этом на весе, энергопотреблении и стоимости аппаратуры». Также приводятся данные, что «переход при передаче данных с меди на оптоволокно позволил увеличить скорость с 100 Мбит/с до 8 ГБит/с, соответственно нарастить объем передачи данных, на порядок уменьшить при этом вес кабельной сети и качественно повысить ее помехоустойчивость». Сетевая структура комплекса повышает надежность работы всех приборов — при сбое какого-либо вычислителя происходит автоматическое переключение систем на другой блок, а использование централизованного процессора позволило почти в два раза снизить вес прибора.

При написании и тестировании программного обеспечения выполнена серьезная работа: всё сделано российскими сотрудниками, в закрытом режиме, без копирования западных систем. При этом объем созданного бортового программного обеспечения уже превысил 4 миллиона строк кода. Впервые закрытость и специфика военных разработок сыграла большую роль в скорости реализации проекта: первый самолет с новым комплексом уже летает, в то время как «на гражданке» проекту светило бы еще многолетнее прохождение наземных сертификационных и других испытаний.