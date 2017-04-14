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Американцы успешно продают места на «лунном» Союзе для туристов

Опубликовано пт, 14/04/2017 - 12:13 пользователем Tehnoomsk

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Несмотря на многочисленные противоречия между странами, Россия и США продолжают совместные взаимовыгодные проекты в космосе. РКК Энергия и Boeing сообщили, что проданы первые 4 места на уникальные туристические рейсы космического корабля «Союз» с облетом Луны.

Продажи космических туров осуществляются через американскую компанию Space Adventures, которая сообщает на своем сайте, что будут использоваться «проверенные русские космические корабли» и «уникальная комбинация существующих и проверенных российских технологий». Описание самого полета выглядит вполне осуществимым: 2 космических туриста и 1 российский космонавт отправляются на «Союзе» на борт МКС. Там они адаптируются к условиям космоса в течение приблизительно 10 дней. Тем временем с Земли на орбиту еще одной ракетой выводится специальный лунный модуль. Отстыковавшись от МКС, «Союз» встретится и осуществит стыковку с этим модулем. После чего состоится 6-дневное путешествие к спутнику Земли с облетом вокруг него и возвращением на нашу планету.

На рисунке от Space Adventures: «Союз» с пристыкованным «туристическим» лунным модулем

Тэги: 
РКК Энергия
Boeing
лунная программа
МКС
Союз
Space Adventures
Разделы: 
Космическая сфера

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