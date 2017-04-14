ВВС Сирии получили до 10 модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2

По информации порталов РБК и Arabian Aerospace, военно-воздушные силы Сирийской арабской республики получили из России около 10 модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. При этом не уточняется, идет ли речь о завершении подписанного еще в 2009 году контракта между РФ и Сирией (21 самолет) или же о новой поставке.

«Су-24М2» – это модернизация уже выпущенных Су-24 в соответствии с требованиями и технологиями 2000-х годов. Сюда входит оснащение машин современным прицельно-навигационным комплексом СВП-24 «Гефест», системой навигации и управления высокоточным оружием на основе ГЛОНАСС и GPS, системой индикации на лобовом стекле ИЛС-31.

Ранее поставленные Су-24М2 активно используются ВВС арабского государства. Машины ежедневно совершают боевые вылеты и наносят удары по международным террористическим формированиям. При этом за все время сирийцами пока потерян только один Су-24М2 в ноябре 2012 года (был сбит бандитами в районе Алеппо). Портал Arabian Aerospace также приводит данные, что в сентябре 2013 года сирийские Су-24М2 отработали учебную атаку на авиабазу Великобритании на острове Кипр, прощупав ее систему ПВО.

Добавим, что приведенное сообщение о поставке Россией партии из 10 бомбардировщиков Су-24М2 в Сирию на данный момент опровергнуто официальным представителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Марией Воробьевой.

На фото: Су-24 ВВС Сирии