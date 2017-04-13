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В России в 2018 году будет введена в строй уникальная атомная подлодка проекта 09852

Опубликовано чт, 13/04/2017 - 20:30 пользователем Tehnoomsk

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Российский флот получит в 2018 году особый корабль – научно-исследовательскую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 09852. Субмарина достраивается на базе подводного крейсера проекта 949А в Северодвинске. Она станет носителем обитаемых и роботизированных подводных аппаратов и специального оборудования.

По данным открытых источников, на АПЛ проекта 09852 будет смонтировано большое количество специального и водолазного оборудования, шлюзовые камеры для перехода в обитаемые глубоководные аппараты. На «Белгороде» будет развернут геофизический комплекс «Магма», позволяющий вести геологоразведочные работы на арктическом шельфе. Он в 4 раза снизит затраты на проведение исследований в труднодоступных акваториях независимо от погодных условий и ледовой обстановки.

Подводный атомный крейсер, превращенный в многофункциональный корабль, может использоваться как для изучения Мирового океана, в разведке и добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе, так и для разведки, монтажа оборудования и обслуживания его на морском дне. По одной из неподтвержденных официально версий, лодка проекта 09852 может выступать в роли носителя перспективного подводного многоцелевого комплекса "Статус-6"...

Тэги: 
проект 09852
Белгород
проект 949А
Статус-6
Магма
АПЛ
подводный крейсер
Северодвинск
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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