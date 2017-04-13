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Российские физики испытывают новый прибор для борьбы с неоперабельными опухолями

Опубликовано чт, 13/04/2017 - 15:25 пользователем Tehnoomsk

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Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (Новосибирск начали испытания нового ускорительного источника ионов «Тандем-БНЗТ» для бор-нейтронозахватной терапии — методики, позволяющей избирательно поражать клетки злокачественных неоперабельных опухолей.

Метод бор-нейтронозахватной терапии можно описать так. Изначально в кровь пациента вводится раствор с высоким содержанием бора, и этот элемент накапливается в раковых клетках. После этого организм подвергается воздействию потока эпитепловых нейтронов, и ядра бора поглощают эти частицы, в результате чего больные клетки погибают, а здоровые оказываются не затронуты.

Основой технологии БНЗТ (бор-нейтронозахватной терапии) стала ядерная реакция, при которой рождается высокий поток нейтронов с правильной энергией. Чем их больше, тем быстрее можно осуществить терапевтический процесс. Причем энергия должна быть не слишком мягкая, чтобы нейтроны могли проникнуть вглубь тканей пациента, и не слишком жесткая, чтобы не допустить негативного воздействия на здоровые органы. Благодаря тому, что поток нейтронов действует направленно, достигается очень высокая эффективность лечения и минимум побочных эффектов.

Российская разработка «Тандем-БНЗТ» показала хорошие результаты в ходе испытаний в феврале-марте 2017 года, когда в Институте ядерной физики СО РАН прошел первый в мире эксперимент по использованию ускорительного источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии рака. В качестве объекта терапии ученые использовали различные клеточные культуры, в том числе глиому головного мозга. В эксперименте участвовали ученые Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН), Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН (ИМКБ СО РАН), Нейрохирургического центра Дорожной клинической больницы Новосибирска, Новосибирского государственного медицинского университета и Университета Цукуба (Япония).

Интересно, что установка для осуществления бор-нейтронозахватной терапии в Новосибирске была построена 6 лет назад и стала своего рода прорывом: аналогичные проекты в мире развиваются медленнее, ближе всего к нам японские исследователи. Для внедрения в медицинской практике этой передовой технологии необходим цикл доклинических и клинических испытаний.

Тэги: 
Тандем-БНЗТ
Новосибирск
институт ядерной физики
СО РАН
бор-нейтронозахватная терапия
онкология
компактный ускорительный источник ионов
ИЯФ
Разделы: 
Медицина

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