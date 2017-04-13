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Транснефть приобрела 40 новых автомобилей Урал Некст

Опубликовано чт, 13/04/2017 - 10:25 пользователем Tehnoomsk

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Российский государственный нефтепроводный оператор «Транснефть» в июле 2017 года получит 40 новых отечественных автомобилей «Урал NEXT» с колесными формулами 4х4 и 6х6. Среди них: вахтовые автобусы для рабочих бригад, бортовые и грузопассажирские автомобили с крано-манипуляторными установками, седельные тягачи, самосвалы.

Новые российские машины повышенной проходимости будут работать в местах эксплуатации трубопроводов в различных регионах России – Иркутской, Тюменской, Брянской, Самарской областях, Краснодарском крае. «Уралы» традиционно используются нашими нефтепроводчиками – сейчас в автопарках региональных подразделений «Транснефти» - около 1500 машин этой марки. Качественный рост машин семейства «Некст» при сохранении выдающейся проходимости «Уралов» в условиях отсутствия дорог позволяет говорить о том, что закупки такой техники крупными госкомпаниями имеют хорошие перспективы.

На фото внизу: автомобили семейства «Урал Некст», которые пополнят этим летом автопарк «Транснефти».

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Тэги: 
Урал
Миасс
Урал NEXT
Группа ГАЗ
Транснефть
нефтепровод
Разделы: 
Автомобильная сфера

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