Транснефть приобрела 40 новых автомобилей Урал Некст

Российский государственный нефтепроводный оператор «Транснефть» в июле 2017 года получит 40 новых отечественных автомобилей «Урал NEXT» с колесными формулами 4х4 и 6х6. Среди них: вахтовые автобусы для рабочих бригад, бортовые и грузопассажирские автомобили с крано-манипуляторными установками, седельные тягачи, самосвалы.

Новые российские машины повышенной проходимости будут работать в местах эксплуатации трубопроводов в различных регионах России – Иркутской, Тюменской, Брянской, Самарской областях, Краснодарском крае. «Уралы» традиционно используются нашими нефтепроводчиками – сейчас в автопарках региональных подразделений «Транснефти» - около 1500 машин этой марки. Качественный рост машин семейства «Некст» при сохранении выдающейся проходимости «Уралов» в условиях отсутствия дорог позволяет говорить о том, что закупки такой техники крупными госкомпаниями имеют хорошие перспективы.

На фото внизу: автомобили семейства «Урал Некст», которые пополнят этим летом автопарк «Транснефти».





