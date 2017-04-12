Аэрофлот закажет еще 20 Суперджетов

Объединенная авиастроительная корпорация поставит российскому государственному авиаперевозчику «Аэрофлот» еще 20 новых пассажирских самолетов «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100, Sukhoi Superjet). Объявлено, что подписание твердого контракта состоится в июне 2017 года в Москве.

Сегодня «Аэрофлот» уже получил все 30 из ранее заказанных «суперджетов», а всего в России выпущено уже 130 таких самолетов (12 апреля 2017 года в Комсомольске-на-Амуре 130-я по счету машина совершила первый полет). Сообщается также, что каждый из 20 SSJ100 новой партии для «Аэрофлота» будет стоить в среднем около 1,8 миллиардов рублей (зарубежные аналоги - новый Embraer 175 стоит более 2,1 миллиарда рублей, а Bombardier CRJ-900 – более 2,3 миллиарда).

Конечная сборка пассажирских самолетов "Сухой Суперджет" осуществляется на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КНААЗ), в производственной кооперации задействованы другие российские авиазаводы, входящие в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию. По состоянию на 11 апреля 2017 года в постройке находятся очередные 8 воздушных судов этого типа.