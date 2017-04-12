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Аэрофлот закажет еще 20 Суперджетов

Опубликовано ср, 12/04/2017 - 22:59 пользователем Tehnoomsk

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Объединенная авиастроительная корпорация поставит российскому государственному авиаперевозчику «Аэрофлот» еще 20 новых пассажирских самолетов «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100, Sukhoi Superjet). Объявлено, что подписание твердого контракта состоится в июне 2017 года в Москве.

Сегодня «Аэрофлот» уже получил все 30 из ранее заказанных «суперджетов», а всего в России выпущено уже 130 таких самолетов (12 апреля 2017 года в Комсомольске-на-Амуре 130-я по счету машина совершила первый полет). Сообщается также, что каждый из 20 SSJ100 новой партии для «Аэрофлота» будет стоить в среднем около 1,8 миллиардов рублей (зарубежные аналоги - новый Embraer 175 стоит более 2,1 миллиарда рублей, а Bombardier CRJ-900 – более 2,3 миллиарда).

Конечная сборка пассажирских самолетов "Сухой Суперджет" осуществляется на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КНААЗ), в производственной кооперации задействованы другие российские авиазаводы, входящие в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию. По состоянию на 11 апреля 2017 года в постройке находятся очередные 8 воздушных судов этого типа.

Тэги: 
Сухой Суперджет
SSJ 100
Аэрофлот
Комсомольск-на-Амуре
ОАК
Разделы: 
Транспорт

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