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Создан «Деловой клуб лидеров импортозамещения»

Опубликовано ср, 12/04/2017 - 10:01 пользователем Tehnoomsk

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Создана новая информационно-консультативная интерактивная площадка – «Деловой клуб лидеров импортозамещения», в которую вошли более чем 300 компаний лауреатов и номинантов национальной премии «Приоритет». Его основная цель формирование эффективных долгосрочных коммуникаций предприятий – активных участников процессов импортозамещения друг с другом, институтами власти и обществом.

Присоединиться к «лидерам импортозамещения» - действительным и ассоциированным членам клуба можно, подав зарегистрированную заявку на участие в конкурсе на сайте Премии или приняв участие в деловых мероприятиях клуба. Лауреаты и номинанты премии «Приоритет» - это те, компании, которые уже добились успеха в производстве импортзамещающей продукции и услуг. Их топ-менеджерам есть чем поделиться друг с другом, задать наболевшие вопросы тем, кто принимает решения во властных структурах, инициировать новые и обсудить действующие механизмы поддержки импортозамещения в России.

По словам Председателя Оргкомитета премии «Приоритет» Виталия Расницына «Деловой клуб лидеров импортозамещения» открывает новые возможности для тех, кто уже решительно следует по этому пути и тем, кто готов к ним присоединиться. В его рамках, мы уверенны, сформируется эффективная модель взаимодействия лидеров импортозамещения и друг с другом и с властью». Членов клуба ждет насыщенная программа: деловые мероприятия различного формата, такие как бизнес-форумы, деловые завтраки, специализированные пресс-туры, и т.п. Им будут предоставлены различные информационные возможности, направленные на содействие продвижению их продукции на отечественных и зарубежных рынках, а также консалтинговые и иные услуги от надежных партнеров Премии «Приоритет». Первый Бизнес-форум, в рамках деловых мероприятий клуба, состоится уже в июне этого года и будет посвящен одной из самых актуальных задач-производителей импортозамещающей продукции – выходу на экспорт. Он так и называется «Как преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции». Этот Форум, как и предстоящие, пройдет в формате бизнес-сессий для ТОП-менеджмента.

Ознакомиться с программой бизнес-форума и подать заявку на его участие вы можете на сайте Премии.

О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2017» примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения «Приоритет-2016» собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.

Тэги: 
импортозамещение
Приоритет-2017
премия
Деловой клуб лидеров импортозамещения
Разделы: 
Промышленное производство

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