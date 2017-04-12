С Днем Космонавтики!
Опубликовано ср, 12/04/2017 - 00:24 пользователем Tehnoomsk
Медиапроект "Техносфера. Россия" поздравляет всех читателей и друзей с Днем Космонавтики - главным научно-техническим праздником нашей страны!
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