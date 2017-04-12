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С Днем Космонавтики!

Опубликовано ср, 12/04/2017 - 00:24 пользователем Tehnoomsk

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Медиапроект "Техносфера. Россия" поздравляет всех читателей и друзей с Днем Космонавтики - главным научно-техническим праздником нашей страны!

Тэги: 
12 апреля
день космонавтики
космос будет наш
будущее
праздник
Разделы: 
Космическая сфера

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