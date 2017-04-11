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Российские керамические LTCC-корпуса для монолитно-интегральных схем станут серийными в 2017 году

Опубликовано вт, 11/04/2017 - 15:33 пользователем Tehnoomsk

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В этом году начнется серийное производство керамических корпусов монолитно-интегральных схем (МИС) по технологии LTCC, работающих в диапазоне частот до 40 ГГц. С этим передовым высокотехнологичным проектом работает НИИ полупроводниковых приборов из Томска.

LTCC (Low Temperature Co-Fired Ceramic) это передовая технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики. Устройства, реализованные подобным образом, обладают малыми объемом и массой, широким диапазоном частот и высокой стойкостью к внешним факторам. В мире немного компаний, способных самостоятельно разрабатывать и производить изделия по этой технологии. Мы уже писали, что Омский НИИ приборостроения (ОНИИП) в 2016 году освоил выпуск интегральных LTCC-фильтров для собственного производства средств связи. И вот теперь томский НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП) объявил о завершении разработок и начале производства по новой технологии в срок до конца 2017 года корпусов, а также групповой автоматической сборки с монтажом кристаллов, герметизации и измерения СВЧ-параметров для широкого круга потребителей.

Керамические корпуса типа предназначены для использования в составе гражданской и военной техники различного назначения. Они эффективно защищают кристаллы интегральных микросхем от влияния внешней среды, теплоотвод от кристалла, электрические связи между кристаллом и выводами, что гарантирует надежность и долговечность аппаратуры.

Тэги: 
LTCC
низкотемпературная совместно обжигаемая керамика
Томск
НИИПП
ОНИИП
Омск
Росэлектроника
LTCC-фильтр
импортозамещение
Разделы: 
Научные разработки

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