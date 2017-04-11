Государственный центральный музей кино приобрел российский планетарный сканер

Мощный российский планетарный сканер «Элар ПланСкан А2В» начали использовать для бесконтактной оцифровки крупной коллекции Государственного центрального музея кино, насчитывающей несколько десятков тысяч экспонатов (эскизы и наброски, плакаты и афиши, рукописи и фотографии, предметы и книги).

Возможности данного сканера позволяют безопасно работать с ценными архивными документами. Технология сканирования бесконтактная, отсутствует разрушительное для бумаги излучение. Книжная колыбель принимает несколько положений, что позволяет с высоким качеством создавать электронные копии как плоских документов (плакатов, афиш, рисунков), так и сшитых документов, не приспособленных для полного раскрытия. Оптическая система сканера обеспечивает цифровым копиям высокое разрешение и точную цветопередачу.

Добавим, что российская корпорация «Элар» производит и поставляет архивным и музейным учреждениям свои профессиональные сканеры для оцифровки документов. В частности, упомянутая модель «Элар ПланСкан А2В» работает с документами формата до А2+ и обеспечивает высококачественную оцифровку сшитых, скреплённых, ветхих и нестандартных документов с плотным корешком, которые нельзя раскрывать полностью.