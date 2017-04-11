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Государственный центральный музей кино приобрел российский планетарный сканер

Опубликовано вт, 11/04/2017 - 11:38 пользователем Tehnoomsk

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Мощный российский планетарный сканер «Элар ПланСкан А2В» начали использовать для бесконтактной оцифровки крупной коллекции Государственного центрального музея кино, насчитывающей несколько десятков тысяч экспонатов (эскизы и наброски, плакаты и афиши, рукописи и фотографии, предметы и книги).

Возможности данного сканера позволяют безопасно работать с ценными архивными документами. Технология сканирования бесконтактная, отсутствует разрушительное для бумаги излучение. Книжная колыбель принимает несколько положений, что позволяет с высоким качеством создавать электронные копии как плоских документов (плакатов, афиш, рисунков), так и сшитых документов, не приспособленных для полного раскрытия. Оптическая система сканера обеспечивает цифровым копиям высокое разрешение и точную цветопередачу.

Добавим, что российская корпорация «Элар» производит и поставляет архивным и музейным учреждениям свои профессиональные сканеры для оцифровки документов. В частности, упомянутая модель «Элар ПланСкан А2В» работает с документами формата до А2+ и обеспечивает высококачественную оцифровку сшитых, скреплённых, ветхих и нестандартных документов с плотным корешком, которые нельзя раскрывать полностью.

Тэги: 
ЭЛАР
российский сканер
планетарный сканер
Элар ПланСкан А2В
импортозамещение
Разделы: 
ИТ-сфера

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