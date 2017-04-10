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В России начато производство мощных диодов на основе арсенида галлия – арсенида алюминия

Опубликовано пн, 10/04/2017 - 22:07 пользователем Tehnoomsk

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Разработанные НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП) из Томска, мощные излучающие диоды 3Л148А1 на основе твердых растворов арсенида галлия – арсенида алюминия, запущены в серийное производство. 25-27 апреля новинка будет показана в Москве на Международной выставке «ЭкспоЭлектроника», которая состоится в МВЦ «Крокус Экспо».

Эти полупроводниковые приборы используются в качестве источника инфракрасного излучения в системах оптической связи с открытым каналом, дальнометрии, охраны периметра, подсветки видеосъемки, а также для задач имитации целей и организации или подавления систем ночного видения.

В специализированных СМИ приводится информация, что такие диоды выпускаются с применением меза-планарной технологии в металлополимерном корпусе, обеспечивающем эффективный теплоотвод. Длина волны излучения составляет 870±15 нм. При проектировании применена оригинальная геометрия излучающего кристалла, согласованная со специально рассчитанной формой линзы, что обеспечивает уникальные характеристики прибора. Ведется подготовка к выпуску диодов с длиной волны излучения 905±15 нм.

Томский НИИПП также сообщает о начале производства специальных полупроводниковых источников света: единичных индикаторов в корпусе размером 3,5 х 2,8 мм, приспособленном для автоматизированного поверхностного монтажа, а также приборов для замены ламп накаливания типа СМ, МН и др. в оборудовании наземной, авиационной и морской техники.

Тэги: 
Томск
НИИПП
Росэлектроника
3Л148А1
полупроводниковые приборы
меза-планарная технология
ЭкспоЭлектроника-2017
Разделы: 
Промышленное производство

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