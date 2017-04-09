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Россия развернула новую наземную станцию сбора измерений ГЛОНАСС в Никарагуа

Опубликовано вс, 09/04/2017 - 15:21 пользователем Tehnoomsk

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Новый объект российской глобальной наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС торжественно открыт 6 апреля 2017 года в Никарагуа. Это 9-я зарубежная наземная станция данного типа: 4 уже работают в Бразилии, 1 – в Южно-Африканской республике, 3 – в Антарктиде. На 2018 год запланировано создание аналогичного объекта в Китае.

Также представители Роскосмоса сообщают, что в ближайшие годы наземные станции ГЛОНАСС будут построены в Казахстане, Белоруссии, Армении, Индии, Вьетнаме, Кубе, Аргентине, Индонезии, Эквадоре, Венесуэле, Мексике, Швеции и Испании. Общее количество таких объектов в разных странах мира достигнет «нескольких десятков».

Станция в Никарагуа находится в столице этой страны – городе Манагуа и уже получила собственное название «Чайка» в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Представители латиноамериканского государства отметили, что новый объект ГЛОНАСС «позволит улучшить предупреждение стихийных бедствий, планировать урожай, поддерживать сельскохозяйственный сектор, получать дополнительную информацию о возможных землетрясениях».

Тэги: 
ГЛОНАСС
Никарагуа
Роскосмос
наземная станция
Чайка ГЛОНАСС
Разделы: 
Космическая сфера

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