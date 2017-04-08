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Представлен российский комплекс связи С-112 для новых боевых самолетов

Опубликовано сб, 08/04/2017 - 19:36 пользователем Tehnoomsk

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На международной выставке вооружений в Бразилии специалисты «Росэлектроники» озвучили технические характеристики нового комплекса связи С-112, разработанного для следующего поколения боевой авиации в нашей стране и «обеспечивающего новый уровень оперативности передачи данных на дальности до 1500 км».

Сообщается, что С-112 создан в Нижнем Новгороде предприятием НПП «Полет». Комплекс обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами различного назначения, а также наземными, воздушными, надводными пунктами управления.

Приведена информация, что в новой разработке используется высокоскоростная передача информации в едином цифровом формате. С-112 в помехозащищенном режиме обеспечивает обмен данными в пределах прямой радиовидимости при высоте полета 10 км на дальностях до 350 км по линии «борт – земля» и до 400 км по линии «борт-борт».
Комплекс связи производит автоматизированный контроль работоспособности аппаратуры, после чего передает результаты в информационно-управляющую систему и регистратор полетной информации самолета.

Если рассматривать открыто опубликованную еще в 2014 году в специализированном блоге bmpd линейку разрабатываемых НПП «Полет» комплексов связи, то С-112 там не было. Зато были С-107 и С-108 для Су-35 разных версий, С-111 для Т-50 (ПАК ФА, «истребитель пятого поколения»). В сообщениях ТАСС начала апреля 2017 года, где речь идет о С-112, подчеркивается, что это «новый комплекс связи, предназначенный для перспективного многофункционального истребителя».

Тэги: 
С-112
С-108
Т-50
НПП Полет
перспективный многофункциональный истребитель
ПАК ФА
истребитель пятого поколения
МиГ-35
Су-35
Нижний Новгород
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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