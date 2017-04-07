 ﻿

Россия разместила в Бразилии комплекс мониторинга космического пространства

Опубликовано пт, 07/04/2017 - 12:55 пользователем Tehnoomsk

npk_spp_brazil_russia_2017_0.jpg

Первая российская серийная промышленная станция мониторинга околоземного космического пространства размещена за рубежом. 5 апреля оптико-электронный комплекс ОЭК ОКМ производства отечественного предприятия НПК «СПП» официально введен в эксплуатацию на территории Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD) в штате Минас-Жерайс.

Главная задача нового комплекса - обнаружение и измерение параметров движения космического мусора. Новая российская система реализует автономный поиск и обнаружение объектов на различных орбитах на высотах от 120 до 40 000 км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по солнечному блеску способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18-й звёздной величины. Данные с комплекса ОЭК ОКМ будут получать Роскосмос и аналогичные структуры Бразилии.

npk_spp_brazil_russia_2017_2_0.jpg

Российское оборудование в составе ОЭК ОКМ автоматически обнаруживает космические объекты (космические аппараты и объекты космического мусора), определяет их угловые координаты и идентифицирует обнаруженные космические объекты сопоставляя их с объектами, внесенными в базы данных комплекса, после чего выдает полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных.

НПК "СПП" - Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» - образовано на базе ФГУП «Научно-исследовательский институт прецизионного приборостроения», созданного постановлением правительства 27 января 1986 года. На предприятии осуществляется полный цикл специализированного процесса создания квантово-оптических систем. В состав предприятия входят научно-исследовательские отделения, включающие конструкторские отделы, опытно-экспериментальный завод, испытательная стендовая база и 5 иногородних филиалов, что позволяет использовать научно-технический и производственный потенциал регионов для создания и испытаний систем.

Тэги: 
НПК СПП
ОЭК ОКМ
Бразилия
космический мусор
мониторинг космического пространства
Роскосмос
Разделы: 
Космическая сфера

Темы наших статей

импортозамещение (157) Росатом (73) Томск (67) Роботы (64) Новосибирск (43) Арктика (42) Омск (42) ВКС России (41) Камаз (36) Москва (36) БПЛА (34) будущее (33) Сирия (32) ГЛОНАСС (32) Санкт-Петербург (31) Минобороны России (29) ВМФ России (25) МС-21 (25) УВЗ (24) российский процессор (24) Нижний Новгород (22) 3D-принтер (22) Иран (20) Роскосмос (20) ПД-14 (19) ТПУ (19) спутник (18) Як-130 (18) РЖД (17) ОАК (17) ТГУ (17) МИСиС (17) Воронеж (17) Минкомсвязи РФ (17) Ангара (16) Транснефть (16) МКС (15) НПО Иркут (14) МЧС (14) ГАЗ (14) Калибр (14) CISCO EXPO 2011 (14) МЦСТ (13) НПО имени Лавочкина (13) ПВО (13) Казань (13) Газпром (13) Армата (13) Байкал-Т1 (13) Восточный (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru