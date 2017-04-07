Россия разместила в Бразилии комплекс мониторинга космического пространства

Первая российская серийная промышленная станция мониторинга околоземного космического пространства размещена за рубежом. 5 апреля оптико-электронный комплекс ОЭК ОКМ производства отечественного предприятия НПК «СПП» официально введен в эксплуатацию на территории Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD) в штате Минас-Жерайс.

Главная задача нового комплекса - обнаружение и измерение параметров движения космического мусора. Новая российская система реализует автономный поиск и обнаружение объектов на различных орбитах на высотах от 120 до 40 000 км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по солнечному блеску способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18-й звёздной величины. Данные с комплекса ОЭК ОКМ будут получать Роскосмос и аналогичные структуры Бразилии.

Российское оборудование в составе ОЭК ОКМ автоматически обнаруживает космические объекты (космические аппараты и объекты космического мусора), определяет их угловые координаты и идентифицирует обнаруженные космические объекты сопоставляя их с объектами, внесенными в базы данных комплекса, после чего выдает полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных.

НПК "СПП" - Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» - образовано на базе ФГУП «Научно-исследовательский институт прецизионного приборостроения», созданного постановлением правительства 27 января 1986 года. На предприятии осуществляется полный цикл специализированного процесса создания квантово-оптических систем. В состав предприятия входят научно-исследовательские отделения, включающие конструкторские отделы, опытно-экспериментальный завод, испытательная стендовая база и 5 иногородних филиалов, что позволяет использовать научно-технический и производственный потенциал регионов для создания и испытаний систем.