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Урал Next получил новую 2-рядную кабину Тайга

Опубликовано пт, 07/04/2017 - 12:50 пользователем Tehnoomsk

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Российские грузовики нового семейства Урал Next, производство которых серийно ведется в городе Миасс Челябинской области, получили новую кабину «Тайга» разработки компании «Чайка-Сервис» из Нижнего Новгорода. 2-рядная семиместная кабина будет использоваться на ряде версий гражданских автомобилей Урал Next.

Стоит отметить, что ранее подобные кабины устанавливали только на версии Урал Next для пожарных. Большие габариты (внутренние размеры 2,16 х 2,18 х 1,9 м) и продуманная конструкция «Тайги» позволяют перевозить в ней рабочую бригаду в более комфортных условиях. При этом на самом Уральском автомобильном заводе такая двухрядная кабина еще только готовится к производству.

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Новые российские автомобили Урал Next производятся с конца 2015 года и уже хорошо зарекомендовали себя у покупателей. Машины продолжают линейку уникальных по своей проходимости «Уралов» (в конструкцию внесено немало доработок), которые стали теперь еще и удобными для водителя и пассажиров, а также получили новые надежные турбодизели ЯМЗ-536 мощностью от 240 до 312 лошадиных сил. "Урал Некст" оснащаются в базовой комплектации: электростеклоподъёмниками, центральным замком с дистанционным управлением, магнитолой с управлением кнопками на рулевом колесе, наружными зеркалами с обогревом, водительским креслом на пневмоподвеске, обогреваемыми топливными фильтрами и топливозаборниками, настраиваемой по высоте рулевой колонкой, бортовым компьютером. Среди опционального оборудования: АБС, кондиционер, блокируемый дифференциал, дополнительный топливный бак, предпусковой подогреватель, комплект дверных карманов.

Тэги: 
Урал NEXT
кабина Тайга
Миасс
Челябинск
Нижний Новгород
Чайка-Сервис
ЯМЗ-536
Разделы: 
Автомобильная сфера

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