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В России собран корпус 98-тонного реактора для нового атомного ледокола

Опубликовано ср, 05/04/2017 - 12:18 пользователем Tehnoomsk

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Одно из ведущих отечественных предприятий атомной промышленности, «ЗиО-Подольск» сообщило о завершении сборки корпуса второго реактора силовой установки РИТМ-200 для строящегося в Санкт-Петербурге нового ледокола «Сибирь» проекта 22220. Собранная конструкция весит 98 тонн и имеет длину 7 метров. В 2016 году аналогичная работа была выполнена для однотипного ледокола «Арктика».

Реакторная установка РИТМ-200 имеет оригинальную энергоэффективную интегральную компоновку, когда основное оборудование размещается непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. Благодаря этому решению, российским инженерам удалось добиться снижения массы установки в 2 раза, габаритов – в 1,5 раза и повысить мощность на 25 МВт – в сравнении с реакторами предыдущего поколения КЛТ, созданными во времена СССР.

РИТМ-200 рассчитан на 40 лет службы с перезагрузкой топлива каждые 7 лет. Установка имеет активную зону кассетного типа с низким обогащением урана-235.

Три новейших ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я), которые получают РИТМ-200 в качестве главной силовой установки, сейчас строятся в Санкт-Петербурге. Это 173-метровые суда водоизмещением 33500 тонн, преодолевающие лед толщиной до 2,9 метров. Сейчас ведется проектирование еще более мощной серии русских ледоколов 21 века – «Лидер» (ЛК-110Я) с ледопроходимостью до 4,3 метров, причем представители Росатома уже говорят как минимум о 3 планируемых к производству таких кораблях.

Тэги: 
проект 22220
ЛК-60Я
ЛК-110Я
Арктика
Сибирь
ЗиО-Подольск
Росатом
Санкт-Петербург
Разделы: 
Образование

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