 ﻿

О российских процессорах Эльбрус сняли первое кино

Опубликовано вт, 04/04/2017 - 10:56 пользователем Tehnoomsk

mirumir_0.jpg

В российском сегменте Интернета распространяется новый короткометражный остросюжетный фильм «МИРУ-МИР», сюжет которого построен вокруг отечественного процессора «Эльбрус» и системы «МИР» российской паспортно-визовой службы.

Российская система «Мир» объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и ГИС миграционного учета. В состав «Мира» входят ведомственные сегменты МВД, Минкомсвязи, Минфина, Минобороны, МИДа, ФСБ, Минтранса и Росморречфлота. Ее создание началось в 2015 году, и на сегодня
на базе системы осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. Разработчики сообщали, что в дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ.

Но известной система «Мир» стала в 2016 году не только благодаря своему функционалу и перспективам развития: в прошлом году ее ведомственный сегмент был впервые переведен с «железа» и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрус». Работы были осуществлены в рамках двух проведенных Минкомсвязи России тендеров — на поставку оборудования для изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

Тэги: 
МЦСТ
российский процессор
Мир
Эльбрус
МИРУ-МИР
импортозамещение
Разделы: 
ИТ-сфера

Темы наших статей

импортозамещение (157) Росатом (72) Томск (67) Роботы (64) Новосибирск (43) Омск (42) ВКС России (41) Арктика (41) Москва (36) Камаз (36) БПЛА (34) будущее (33) Сирия (32) ГЛОНАСС (32) Санкт-Петербург (30) Минобороны России (29) МС-21 (25) ВМФ России (25) российский процессор (24) УВЗ (24) 3D-принтер (22) Нижний Новгород (21) Иран (20) Роскосмос (19) ПД-14 (19) ТПУ (19) спутник (18) Як-130 (18) ОАК (17) МИСиС (17) Минкомсвязи РФ (17) ТГУ (17) Воронеж (17) РЖД (17) Транснефть (16) Ангара (16) МКС (15) Калибр (14) НПО Иркут (14) МЧС (14) ГАЗ (14) CISCO EXPO 2011 (14) Байкал-Т1 (13) МЦСТ (13) Армата (13) Казань (13) НПО имени Лавочкина (13) Газпром (13) Восточный (13) ПВО (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru