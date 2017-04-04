О российских процессорах Эльбрус сняли первое кино

В российском сегменте Интернета распространяется новый короткометражный остросюжетный фильм «МИРУ-МИР», сюжет которого построен вокруг отечественного процессора «Эльбрус» и системы «МИР» российской паспортно-визовой службы.

Российская система «Мир» объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и ГИС миграционного учета. В состав «Мира» входят ведомственные сегменты МВД, Минкомсвязи, Минфина, Минобороны, МИДа, ФСБ, Минтранса и Росморречфлота. Ее создание началось в 2015 году, и на сегодня

на базе системы осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др. Разработчики сообщали, что в дальнейшем система будет использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ.

Но известной система «Мир» стала в 2016 году не только благодаря своему функционалу и перспективам развития: в прошлом году ее ведомственный сегмент был впервые переведен с «железа» и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрус». Работы были осуществлены в рамках двух проведенных Минкомсвязи России тендеров — на поставку оборудования для изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.