Российский атмосферный спутник – выгодная альтернатива низкоорбитальным запускам

В нашей стране завершаются испытания необычного беспилотного летательного аппарата – БПЛА «Сова» на солнечных батареях. Назначение этого беспилотника – стать заменой низкоорбитальным космическим спутникам. Поэтому его также называют «атмосферный спутник».

«Сова» разработана российской компанией "Тайбер". Аппарат имеет 28-метровый размах крыла и работает на больших высотах, около 20 километров. Солнечные батареи и сверхлегкий корпус из современных материалов на основе углеродных волокон рассчитаны на длительное нахождение в небе летательного аппарата, практически неограниченное. БПЛА действительно может заменить некоторые спутники, особенно, в районах за Полярным кругом. Он способен вести постоянную разведку, передавать по защищенным каналам сигналы управления, выполнять роль ретранслятора связи с кораблями и военными объектами в Арктике.

Интерес к разработке российского атмосферного спутника проявляет Минобороны. Ожидается, что беспилотники данного типа после окончания испытаний будут приняты на вооружение нашими военными.

На фото: прототип БПЛА "Сова" во время летных испытаний, 2016 год