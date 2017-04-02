В России разработан проект нового плавучего атомного энергоблока

ЦКБ «Айсберг» и предприятия системы Росатома представили свою концепцию дальнейшего развития российского проекта ПАТЭС (плавучая атомная теплоэлектростанция) – «Оптимизированный плавучий энергоблок» (ОПЭБ) на базе новых реакторов РИТМ-200М.

Сообщается, что уже определен технический облик ОПЭБ, схема его эксплуатации, и сейчас разработчики выходят на этап, «когда можно вести предварительные переговоры с потенциальными заказчиками». В проекте новой атомной электростанции учтен опыт создания первой российской ПАТЭС «Академик Ломоносов», строительство которой завершается в Санкт-Петербурге. Использование новых реакторных установок на 30% повышает мощность, в 2 раза сокращает размеры в пределах защитной оболочки и в 1,5 раза - массу самого энергоблока. Почти на 30 метров сокращена длина, на 5 - ширина, на 9000 тонн снижается водоизмещение.

Как говорят российские атомщики, ОПЭБ имеет большие перспективы с учетом продолжающегося развертывания в нашей стране программы освоения Арктики. Новая плавучая станция рассчитана на ориентировочный срок эксплуатации 40 лет и будет присоединяться к береговым сетям после транспортировки к месту работы.

На рисунке: внешний вид плавучей атомной электростанции с реакторами РИТМ-200 с сайта ЦКБ МТ Рубин