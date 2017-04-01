Первый 300-метровый газовоз проекта Yamalmax пришел на Ямал

27 марта в строящийся порт Сабетта на Ямале прибыл первый из 15 заказанных на южнокорейской верфи DSME танкер-газовоз «Совкомфлота» ледового класса Arc7.

300-метровое судно носит имя «Кристоф де Маржери» в честь погибшего в 2014 году руководителя французской компании Total, выступавшего достойным партнером нашей страны в проекте «Ямал СПГ» и не прекратившего сотрудничество с Россией во время «санкционного» обострения. Следующие танкеры-газовозы проекта Yamalmax носят названия русских исследователей Арктики: «Эдуард Толль», Рудольф Самойлович», «Борис Вилькицкий», «Федор Литке», «Владимир Русанов», «Владимир Визе».

Размещение данного заказа на верфях в Южной Корее было связано с тем, что российские мощности аналогичного класса еще находятся в состоянии строительства (на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке) и пока не способны выполнить столь масштабное строительство огромных кораблей в относительно сжатые сроки.

Новый тип танкеров «Совкомфлота» рассчитан на эксплуатацию при температурах до минус 50 градусов и может самостоятельно работать во льдах толщиной до 2,1 метра.

Фото взято из блога Дмитрия Лобусова (http://dmitry-v-ch-l.livejournal.com/221993.html)