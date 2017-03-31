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Российские связисты построили новую 900-километровую ВОЛС в труднодоступной местности

Опубликовано пт, 31/03/2017 - 14:36 пользователем Tehnoomsk

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Специалисты Западно-Сибирского филиала предприятия «Связьтранснефть» сообщили о завершении строительства сложного телекоммуникационного объекта - двух очередей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участках Лазарево – Тобольск и Платина – Тобольск: основная часть ее прошла вдали от населенной местности, в основном – через заболоченные районы Западной Сибири.

Общая длина новой линии составила более 900 километров, из них почти 70% пришлось на болотистую местность. Поэтому строительство велось в основном в зимний период, с октября 2014 по март 2017 годов, в сложных климатических условиях. За это время связисты преодолели свыше 190 переходов через автомобильные и железнодорожные пути, а также многочисленные водные преграды.

Строительство новой линии связи было важно для нефтепроводной отрасли нашей страны: находящиеся вдали от цивилизации объекты Урайского и Тобольского управления магистральных нефтепроводов теперь обеспечены высокоскоростными цифровыми каналами передачи данных для работы систем автоматики, телемеханики, телефонной связи и локальной вычислительной сети. Переход на современную систему передачи значительно повышает надежность работы оборудования, уменьшает затраты на эксплуатацию и обслуживание, обеспечивает продолжительную автономную работу. Также сообщается, что новый участок магистральной оптоволоконной линии связи Платина – Тобольск замкнул оптическое кольцо мультисервисной сети «Связьтранснефть».

Тэги: 
Связьтранснефть
Транснефть
ВОЛС
Западная Сибирь
Тобольск
Разделы: 
Связь и коммуникации

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