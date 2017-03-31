 ﻿

Суперджет добрался до Бельгии

Опубликовано пт, 31/03/2017 - 11:37 пользователем Tehnoomsk

belgian_ssj100_2017_0.jpg

Региональный пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 (SSJ100) 26 марта впервые вышел на маршруты авиакомпании из Бельгии – национального перевозчика Brussels Airlines. Воздушное судно оказалось в центре Европы, куда практически всегда был закрыт доступ русским, по интересной схеме – через Ирландию и местную компанию CityJet.

Ирландцы из CityJet, судя по всему, выступили в роли европейской базы по продвижению «Суперджета» в ЕС. Первый свой SSJ100 из России они получили летом 2016 года. Сейчас в их парке уже четыре пассажирских «Сухих», на подходе еще 2 новых борта - в апреле и мае 2017 года. Всего же до конца года CityJet получит из России 5 новых машин этого типа. Но просто эксплуатировать под своей маркой ирландский перевозчик их не планирует: 3 «Суперджета» он сдаст в «мокрый лизинг» (когда воздушное судно сдается в аренду вместе с экипажем) бельгийской Brussels Airlines. Интересно, что бельгийцы в свою очередь входят в группу Lufthansa…

Также известно, что один из ирландских бортов (всё в том же «мокром лизинге») уже осваивает небо Великобритании в английской авиакомпании BMI Regional. Насколько CityJet будет продвигать наш SSJ100 дальше в ЕС пока неизвестно, зато есть твердый контракт на 15 выпуск новых «Суперджетов» для ирландцев и оформленный опцион (договор о намерениях) на еще 16 воздушных судов этого типа.

На фото: первый SSJ100 в фирменных цветах бельгийского перевозчика, март 2017 года

Тэги: 
КНААЗ
КНААПО
Комсомольск-на-Амуре
Sukhoi Superjet 100
Сухой Суперджет
SSJ 100
Ирландия
Бельгия
CityJet
Разделы: 
Транспорт

Темы наших статей

импортозамещение (156) Росатом (71) Томск (67) Роботы (64) Новосибирск (43) Омск (42) ВКС России (41) Арктика (39) Камаз (36) Москва (36) будущее (33) БПЛА (33) Сирия (32) ГЛОНАСС (32) Минобороны России (29) Санкт-Петербург (29) ВМФ России (25) МС-21 (25) УВЗ (24) российский процессор (23) 3D-принтер (22) Нижний Новгород (21) Иран (20) Роскосмос (19) ПД-14 (19) ТПУ (19) спутник (18) Як-130 (18) ОАК (17) МИСиС (17) Минкомсвязи РФ (17) ТГУ (17) Воронеж (17) РЖД (17) Транснефть (16) Ангара (16) МКС (15) Калибр (14) НПО Иркут (14) МЧС (14) ГАЗ (14) CISCO EXPO 2011 (14) Байкал-Т1 (13) Армата (13) Су-34 (13) Казань (13) НПО имени Лавочкина (13) Газпром (13) Восточный (13) ПВО (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru