Суперджет добрался до Бельгии

Региональный пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 (SSJ100) 26 марта впервые вышел на маршруты авиакомпании из Бельгии – национального перевозчика Brussels Airlines. Воздушное судно оказалось в центре Европы, куда практически всегда был закрыт доступ русским, по интересной схеме – через Ирландию и местную компанию CityJet.

Ирландцы из CityJet, судя по всему, выступили в роли европейской базы по продвижению «Суперджета» в ЕС. Первый свой SSJ100 из России они получили летом 2016 года. Сейчас в их парке уже четыре пассажирских «Сухих», на подходе еще 2 новых борта - в апреле и мае 2017 года. Всего же до конца года CityJet получит из России 5 новых машин этого типа. Но просто эксплуатировать под своей маркой ирландский перевозчик их не планирует: 3 «Суперджета» он сдаст в «мокрый лизинг» (когда воздушное судно сдается в аренду вместе с экипажем) бельгийской Brussels Airlines. Интересно, что бельгийцы в свою очередь входят в группу Lufthansa…

Также известно, что один из ирландских бортов (всё в том же «мокром лизинге») уже осваивает небо Великобритании в английской авиакомпании BMI Regional. Насколько CityJet будет продвигать наш SSJ100 дальше в ЕС пока неизвестно, зато есть твердый контракт на 15 выпуск новых «Суперджетов» для ирландцев и оформленный опцион (договор о намерениях) на еще 16 воздушных судов этого типа.

На фото: первый SSJ100 в фирменных цветах бельгийского перевозчика, март 2017 года