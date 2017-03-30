Первые 1000 новых российских двигателей ДТК-417К выпустят в 2017 году

В Новочеркасске запущено серийное производство российских тяговых двигателей ДТК-417К для тепловозов 2ТЭ25КМ, ТЭМ18ДМ, 3ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода. Ранее силовые агрегаты для подобных локомотивов производились Харьковским заводом тяжелого машиностроения (Украина), и в 2014 году было принято решение об их замене на отечественные.

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) в рамках данного проекта по импортозамещению создал 4 модели двигателей семейства ДТК417: ДТК-417Р с опорно-рамным подвешиванием для тепловозов ТЭП70ТС, ДТК-417Ц с центрально-осевым подвешиванием и сварным остовом для тепловозов 2Т25КМ, ДТК-417П с польстерной системой смазки для маневрового тепловоза ТЭМ18, а также ДТК-417К – с моторно-осевыми подшипниками качения. Для организации производственного процесса завод приобрел новое оборудование, разработаны технологические процессы, изготовлено 17 наименований нестандартного и специального технологического оборудования для сборки ТЭД и изготовления заготовок его составных частей, спроектировано и изготовлено около 1000 наименований средств технологического оснащения.

Что касается двигателя ДТК-417К, то в его конструкции использовано моторно-осевое подвешивание (МОП) на подшипниках качения. Необходимость перехода на МОП качения обусловлена тем, что узел МОП скольжения тягового электродвигателя является одним из наиболее узких мест в части обслуживания, долговечности и надежности узлов тележки тепловоза. Как сообщают представители завода, новый силовой агрегат получил сертификат соответствия Таможенного союза на серийное изготовление и в производственном плане предприятия из Новочеркасска на 2017 год – более 1000 двигателей ДТК-417К.

На фото: сборка новых российских тепловозов в Брянске