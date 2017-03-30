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Российский автоперевозчик приобрел сразу 400 новых грузовиков ГАЗ семейства Next

Опубликовано чт, 30/03/2017 - 16:44 пользователем Tehnoomsk

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В 2017 году один из крупных российских операторов рынка грузоперевозок приобрел 400 новых грузовиков Горьковского автозавода: 350 автомобилей ГАЗель Next 50 «ГАЗон Next». Машины изготовлены и поставлены заказчику с разными кузовами: изотермические и цельнометаллические фургоны, а также так называемые «европлатформы».

Стоит особо отметить, что данная компания-оператор грузоперевозок уже приобрела более 750 новых грузовых машин из Нижнего Новгорода в 2015-2016 годах, а ее представители уже отметили «уровень новых автомобилей марки ГАЗ не уступает зарубежным аналогам, а стоимость владения значительно ниже».

В новой партии из 400 грузовиков каждая машина оснащена спутниковыми системами контроля, на 5-тонных «ГАЗонах» установлены тахографы для контроля режима работы и отдыха водителей.

На фото: современный грузовой автомобиль ГАЗон Next производства Горьковского автозавода

Тэги: 
ГАЗ
Нижний Новгород
ГАЗель NEXT
ГАЗон NEXT
грузовик
Разделы: 
Автомобильная сфера

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