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Тераомметр от НИИЭМП: Новый высокоточный российский измерительный прибор

Опубликовано чт, 30/03/2017 - 12:03 пользователем Tehnoomsk

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Отечественное предприятие НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП, Пенза), входящее в государственный холдинг «Росэлектроника», сообщило о разработке и готовящемся выводе на рынок специализированного контрольно-измерительного оборудования - тераомметра - нового прецизионного (высокоточного) измерителя электрического сопротивления в диапазоне от 1 МОм до 1 Том.

Испытания прибора подтвердили его отличные характеристики и превосходство над традиционно использовавшимися в нашей стране высокоомными средствами измерений Micron (Кишинев, Молдавия). В настоящее время специалисты НИИЭМП проводят разработку нового прибора с увеличением точности измерения сопротивления в диапазоне от 1 МОм до 100 ГОм и расширением диапазона до 1 ТОм. При этом допускаемая основная погрешность измерения не должна превысить 0,06%. Планируется, что испытания нового прибора с целью утверждения типа средства измерения РФ пройдут уже в первом полугодии 2018 года.

Сообщается, что потребителями тераомметра являются более 70 российских центров стандартизации и метрологии, предприятия-изготовители прецизионных резисторов, а также научно-исследовательские и производственные организации в сфере изоляционных материалов.

Тэги: 
тераомметр
НИИЭМП
импортозамещение
Пенза
Росэлектроника
высокоомные средства измерений
метрология
Разделы: 
Промышленное производство

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