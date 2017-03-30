Тераомметр от НИИЭМП: Новый высокоточный российский измерительный прибор

Отечественное предприятие НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП, Пенза), входящее в государственный холдинг «Росэлектроника», сообщило о разработке и готовящемся выводе на рынок специализированного контрольно-измерительного оборудования - тераомметра - нового прецизионного (высокоточного) измерителя электрического сопротивления в диапазоне от 1 МОм до 1 Том.

Испытания прибора подтвердили его отличные характеристики и превосходство над традиционно использовавшимися в нашей стране высокоомными средствами измерений Micron (Кишинев, Молдавия). В настоящее время специалисты НИИЭМП проводят разработку нового прибора с увеличением точности измерения сопротивления в диапазоне от 1 МОм до 100 ГОм и расширением диапазона до 1 ТОм. При этом допускаемая основная погрешность измерения не должна превысить 0,06%. Планируется, что испытания нового прибора с целью утверждения типа средства измерения РФ пройдут уже в первом полугодии 2018 года.

Сообщается, что потребителями тераомметра являются более 70 российских центров стандартизации и метрологии, предприятия-изготовители прецизионных резисторов, а также научно-исследовательские и производственные организации в сфере изоляционных материалов.