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Производство процессоров Байкал-Т1 вышло на стадию крупносерийного

Опубликовано чт, 30/03/2017 - 10:23 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщают представители российской компании «Байкал Электроникс», «завершилось изготовление второй промышленной партии кремниевых пластин, на которых методами литографии и травления по технологии 28 нанометров нанесена интегральная микросхема процессора». Эта продукция, пройдя технологические этапы, станет новой промышленной партией процессоров Байкал-Т1 объемом более 100 000 штук.

Коммуникационный процессор семейства «Байкал» изготавливается по технологическому процессу 28 нм, имеет 2 процессорных ядра, работающих на частоте до 1,2 ГГц. Разработчики отмечают широкий набор высокоскоростных интегрированных интерфейсов процессора, его энергоэффективную процессорную архитектуру, высокую производительность в пересчете на каждый ватт потребляемой мощности, быстрый доступ к оперативной памяти с системой исправления ошибок, дисковую подсистему с высокой пропускной способностью и поддержку суперскалярных инструкций SIMD.

Добавим, что первая серийная партия процессоров «Байкал-Т1» стала доступна для заказчиков в России и за рубежом еще осенью 2016 года. К 2020 году компания планирует выпустить и реализовать несколько миллионов штук процессоров. Основными потребителями «Байкал-Т1» являются производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т.д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т.д.). Объем потребления процессоров на этих рынках растет в пределах 7-15% в год.

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Тэги: 
Байкал Электроникс
российский процессор
Baikal-T1
телекоммуникационное оборудование
Т-Платформы
28 нм
Разделы: 
ИТ-сфера

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