Производство процессоров Байкал-Т1 вышло на стадию крупносерийного

Как сообщают представители российской компании «Байкал Электроникс», «завершилось изготовление второй промышленной партии кремниевых пластин, на которых методами литографии и травления по технологии 28 нанометров нанесена интегральная микросхема процессора». Эта продукция, пройдя технологические этапы, станет новой промышленной партией процессоров Байкал-Т1 объемом более 100 000 штук.

Коммуникационный процессор семейства «Байкал» изготавливается по технологическому процессу 28 нм, имеет 2 процессорных ядра, работающих на частоте до 1,2 ГГц. Разработчики отмечают широкий набор высокоскоростных интегрированных интерфейсов процессора, его энергоэффективную процессорную архитектуру, высокую производительность в пересчете на каждый ватт потребляемой мощности, быстрый доступ к оперативной памяти с системой исправления ошибок, дисковую подсистему с высокой пропускной способностью и поддержку суперскалярных инструкций SIMD.

Добавим, что первая серийная партия процессоров «Байкал-Т1» стала доступна для заказчиков в России и за рубежом еще осенью 2016 года. К 2020 году компания планирует выпустить и реализовать несколько миллионов штук процессоров. Основными потребителями «Байкал-Т1» являются производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т.д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т.д.). Объем потребления процессоров на этих рынках растет в пределах 7-15% в год.