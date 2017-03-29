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В Калининграде начато строительство третьего траулера-сейнера проекта SK-3101R

Опубликовано ср, 29/03/2017 - 01:45 пользователем Tehnoomsk

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К заложенным в 2016 году на заводе «Янтарь» (ПСЗ Янтарь, Калининград) двум судам проекта SK-3101R («Ленинец» и «Командор») недавно присоединилось еще одно однотипное – «Ударник». Все три судна, в соответствии с контрактом, будут переданы заказчику в 2018 году, - они отправятся на Камчатку.

Заказчиком трех кораблей выступило крупное предприятие российского Дальнего Востока - рыболовецкий колхоз имени Ленина. Кораблестроители сообщают, что корпус головного траулера «Ленинец» практически сформирован и будет спущен на воду летом 2017 года, а выполнение всего контракта идёт хорошими темпами.

50-метровые суда данного проекта оснащены донным и пелагическим тралом, снюрреводом и кошельковой сетью. Траулер-сейнер также имеет возможность хранения и перевозки улова в RSW-танках (охлажденной морской воде) объемом 800 куб.метров.

Тэги: 
Калининград
ПСЗ Янтарь
траулер-сейнер
рыболовецкий колхоз имени Ленина
Камчатка
SK-3101R
Разделы: 
Промышленное производство

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