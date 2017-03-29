В Калининграде начато строительство третьего траулера-сейнера проекта SK-3101R

К заложенным в 2016 году на заводе «Янтарь» (ПСЗ Янтарь, Калининград) двум судам проекта SK-3101R («Ленинец» и «Командор») недавно присоединилось еще одно однотипное – «Ударник». Все три судна, в соответствии с контрактом, будут переданы заказчику в 2018 году, - они отправятся на Камчатку.

Заказчиком трех кораблей выступило крупное предприятие российского Дальнего Востока - рыболовецкий колхоз имени Ленина. Кораблестроители сообщают, что корпус головного траулера «Ленинец» практически сформирован и будет спущен на воду летом 2017 года, а выполнение всего контракта идёт хорошими темпами.

50-метровые суда данного проекта оснащены донным и пелагическим тралом, снюрреводом и кошельковой сетью. Траулер-сейнер также имеет возможность хранения и перевозки улова в RSW-танках (охлажденной морской воде) объемом 800 куб.метров.