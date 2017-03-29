Российский кюрий-244 для индийского спутника

В 2018 году Индия запустит к Луне исследовательский автоматический зонд «Чандраян-2». Для работы рентгеновского спектрометра APXS на борту космического аппарата будут использованы российские источники излучения на основе уникального изотопа кюрий-244, произведенного в нашей стране.

Как сообщают представители российского предприятия-производителя ГНЦ НИИАР, радионуклид кюрий-244 (Cm-244) является чистым альфа-излучателем, что позволяет источникам на его основе определять элементный состав любой породы. Ранее аналогичные источники российского производства уже поставлялись в США для комплектации альфа-протон-рентгеновских спектрометров трех экспедиций НАСА – Mars Pathfinder (1997 г.), Opportunity (2004 г.) и Curiosity (2012 г.), предназначенных для анализа вещества пород планеты Марс. Кроме того, в 2014 году состоялось значимое для науки и космонавтики событие – первая в мире мягкая посадка космического зонда «Розетта» на комету Чурюмова-Герасименко. Научный модуль зонда «Филы», оснащенный источником на основе кюрия-244 из НИИАРа, передал на Землю данные о составе грунта на поверхности кометы.

На сегодняшний день в мире только 2 страны обладают технологией производства кюрия-244: это Россия и США.