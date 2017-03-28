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Стартует госпрограмма по созданию региональных научно-образовательных математических центров

Опубликовано вт, 28/03/2017 - 22:27 пользователем Tehnoomsk

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В России запускается госпрограмма поддержки изучения математики: в рамках проекта будет отобрано 10 региональных университетов, на базе которых откроются математические центры, причем не только внутри университета, но и с вовлечением опорных школ, так, чтобы научное направление привело к изменению содержания всех уровней в образования.

Как сообщает Министерство образования нашей страны, уже в 2017 году планируется создать 4-5 региональных научно-образовательных центров, в перспективе 3-5 лет обеспечивающих мировой уровень исследований и подготовки кадров, от школы до университета и дальнейшего движения в аспирантуру и науку. Отбор площадок для реализации научно-образовательной программы будет осуществлен командами, сформированными из ведущих ученых и молодых специалистов.

Университеты, которые будут выбраны командами математиков, получат средства на развитие центра, в том числе на стажировки и собственные проекты молодых магистров и аспирантов, реализуемые во взаимодействии с ведущими российскими академическими институтами.

В случае успешного развития центра будут дополнительно проведены конкурсы федеральных профессоров и молодых исследователей для усиления состава созданных центров. Региональные вузы могут подать заявки для участия в статусном проекте до 10 апреля через электронную почту Минобразования РФ - guseva-db@mon.gov.ru.

Тэги: 
математика
Минобрнауки
техническое образование
вузы
математический центр
Разделы: 
Образование

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