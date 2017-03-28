В России разработано уникальное покрытие из магниевого сплава и керамики

В Томском государственном университете (ТГУ) создано новое специализированное покрытие для производства деталей спутников и самолетов - магниевые сплавы со специальным керамическим покрытием. Благодаря новой разработке можно снизить массу летательных аппаратов на 30% и более, - говорят ученые.

Как известно, сегодня в отрасли распространены сплавы на основе алюминия (плотность алюминия около 2,7 кг/куб.дм), внедрение магниевых сплавов (плотность магния 1,3-1,7 кг/куб.дм) позволяет получить серьезную экономию в массе летательных аппаратов и полезной нагрузки ракет-носителей. Добиться высокой прочности магниевого сплава химикам из Томска удалось с использованием специального прочного керамического покрытия. Как поясняют разработчики, «специальные покрытия содержат неметаллические неорганические составы на границе двух сред – металлов или металла и жидкости. Под воздействием высокоэнергетического потока (плазмы) химические связи на границах разрываются, и синтезируется новое вещество. Получаются оксидные, карбидные или нитридные соединения. Срастаясь с поверхностью одной из сред, они становятся своеобразной броней для металлического изделия – не отслаиваются, имеют высокую прочность при деформации и термостойкость».

Над проектом работают химики под руководством профессора Анатолия Мамаева, возглавляющего предприятие при университете - ООО "СибПарк". Разработка выполнена в рамках федеральной целевой программы по договорам с АО "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева (российский производитель спутников).

Добавим, что новый материал можно использовать не только в аэрокосмической отрасли. Ученые ТГУ также видят перспективы своих разработок в автомобилестроении и строительстве.

На фото: Профессор ТГУ, директор ООО «СибСпарк» Анатолий Мамаев